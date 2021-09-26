Усик станцевал гопак после победы над Джошуа и ответил на вопрос о реванше 1 26.09.2021, 10:10

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Видеофакт.

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в чемпионском поединке в супертяжелом весе.

После победы над соперником Александр Усик исполнил на ринге украинский гопак в честь получения новых титулов и победы над британцем Энтони Джошуа, сообщает korrespondent.net.

Также украинский боксер прокомментировал возможность реванша. Он отметил, что хочет быстрее вернуться домой к своей семье.

"Я просто хочу домой. Я с января очень сильно готовился к поединку, был мало со своей семьей. Я очень сильно соскучился по своим детям. Хочу видеть их, смотреть, как они балуются, кричат", - пояснил он.

По словам спортсмена, бой прошел по его плану. Энтони пытался прижимать его к канатам, но это ему не помогло.

Украинский 34-летний боксер теперь обладает титулами WBA Super, IBF, WBO, IBO в тяжелом весе.

Поединок с 31-летним Джошуа продлился все 12 раундов. Усик победил единогласным решением судей. Счет судейских записок показал: 117-112, 116-112, 115-113.

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