Усик станцевал гопак после победы над Джошуа и ответил на вопрос о реванше

Усик станцевал гопак после победы над Джошуа и ответил на вопрос о реванше1
- 26.09.2021, 10:10
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Видеофакт.
Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в чемпионском поединке в супертяжелом весе.
После победы над соперником Александр Усик исполнил на ринге украинский гопак в честь получения новых титулов и победы над британцем Энтони Джошуа, сообщает korrespondent.net.
Также украинский боксер прокомментировал возможность реванша. Он отметил, что хочет быстрее вернуться домой к своей семье.
"Я просто хочу домой. Я с января очень сильно готовился к поединку, был мало со своей семьей. Я очень сильно соскучился по своим детям. Хочу видеть их, смотреть, как они балуются, кричат", - пояснил он.
По словам спортсмена, бой прошел по его плану. Энтони пытался прижимать его к канатам, но это ему не помогло.
Украинский 34-летний боксер теперь обладает титулами WBA Super, IBF, WBO, IBO в тяжелом весе.
Поединок с 31-летним Джошуа продлился все 12 раундов. Усик победил единогласным решением судей. Счет судейских записок показал: 117-112, 116-112, 115-113.