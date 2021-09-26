Журнал Lancet распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса

Журнал Lancet распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса2
- 26.09.2021, 13:55
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Решение принято из-за их связи с лабораторией в Ухане.
Комиссия авторитетного медицинского журнала Lancet распустила группу ученых, которой было поручено исследовать происхождение коронавируса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (перевод — gazeta.ua).
Такое решение было принято из-за возможного конфликта интересов, так как "исследователи могли быть связаны с китайскими лабораториями".
В частности, председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс был обеспокоен связями ученых из комиссии с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, которая ранее исследовала коронавирусы летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань.
"Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования происхождения, каким была EcoHealth Alliance", - сказал Сакс.
Известно, что президент EcoHealth Alliance Питер Дасзак возглавлял рабочую группу. Он является противником версии лабораторного происхождения коронавируса.