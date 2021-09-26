Журнал Lancet распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса 2 26.09.2021, 13:55

1,522

Решение принято из-за их связи с лабораторией в Ухане.

Комиссия авторитетного медицинского журнала Lancet распустила группу ученых, которой было поручено исследовать происхождение коронавируса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (перевод — gazeta.ua).

Такое решение было принято из-за возможного конфликта интересов, так как "исследователи могли быть связаны с китайскими лабораториями".

В частности, председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс был обеспокоен связями ученых из комиссии с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, которая ранее исследовала коронавирусы летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань.

"Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования происхождения, каким была EcoHealth Alliance", - сказал Сакс.

Известно, что президент EcoHealth Alliance Питер Дасзак возглавлял рабочую группу. Он является противником версии лабораторного происхождения коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».