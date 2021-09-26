Варшаву начали засаживать цветами, чтобы вернуть в город пчел, шмелей и бабочек 1 26.09.2021, 15:19

Мэрия польской столицы даже запустила мобильное приложение.

В Варшаве разбили двадцать цветочных «островков», засаженных шалфеем, васильками и маргаритками. Таким образом в город хотят вернуть бабочек, пчел и других насекомых-опылителей, сообщает «Европульс».

Площадь каждого островка – десять квадратных метров. По мнению ученых Чешского университета естественных наук в Праге, этого хватит, чтобы существенно увеличить количество насекомых.

В современных городах «зеленые зоны» — это, как правило, территории с коротко стриженными газонами. На них опылители не могут найти себе пропитание, и из-за этого их численность стремительно сокращается.

Исчезновение насекомых-опылителей ставит под угрозу существование нуждающихся в опылении растений и деревьев (а таких — больше 80%). То есть из-за уменьшения количества пчел мы не только лишимся меда, но и столкнемся с дефицитом большинства овощей, фруктов, ягод, злаков и орехов.

В Варшаве планируют и дальше разбивать новые цветочные «островки». Для того, чтобы выбрать правильные места для них, мэрия города даже запустила мобильное приложение. С его помощью жители польской столицы смогут сообщить о местах, где они чаще всего замечают пчел, шмелей и бабочек.

Чтобы показать важность опылителей для планеты, в этом году Еврокомиссия открыла виртуальный Парк опылителей. «Посетив» парк, можно узнать о том, что случится с планетой, если на ней не будет насекомых-опылителей.

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