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Привет из Афганистана летит в Кремль

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 27.09.2021, 8:40
  • 1,342
Привет из Афганистана летит в Кремль

Это плохой знак.

Привет из Афганистана летит в Кремль.

«Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие» - заявил заместитель правительства талибанских террористов захвативших власть Абдул Гани Барадар.

Примерно четверть населения Афганистана – таджики. Вторая по численности (после пуштунов) этническая группа в стране. К тому же, в ряде провинций Афганистана они живут компактно.

Что, интересно, имеется в виду под словом «вмешивается»? О чем идет речь? И какую роль в этом играет наша страна?

В любом случае, Таджикистан – член ОДКБ, основу которого составляют российские вооруженные силы и в случае серьезного военного столкновения придется вводить их в действие. Вспомним тогда распыленные силы, завязшие в Сирии.

Пожалуй, заявление одного из главных талибских террористов – первое, когда запрещенное в России движение скалит зубы поверх своих границ после подавления внутреннего сопротивления. Это плохой знак.

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