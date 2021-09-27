Привет из Афганистана летит в Кремль Telegram-канал «СерпомПо»

27.09.2021, 8:40

1,342

Это плохой знак.

Привет из Афганистана летит в Кремль.

«Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие» - заявил заместитель правительства талибанских террористов захвативших власть Абдул Гани Барадар.

Примерно четверть населения Афганистана – таджики. Вторая по численности (после пуштунов) этническая группа в стране. К тому же, в ряде провинций Афганистана они живут компактно.

Что, интересно, имеется в виду под словом «вмешивается»? О чем идет речь? И какую роль в этом играет наша страна?

В любом случае, Таджикистан – член ОДКБ, основу которого составляют российские вооруженные силы и в случае серьезного военного столкновения придется вводить их в действие. Вспомним тогда распыленные силы, завязшие в Сирии.

Пожалуй, заявление одного из главных талибских террористов – первое, когда запрещенное в России движение скалит зубы поверх своих границ после подавления внутреннего сопротивления. Это плохой знак.

Telegram-канал «СерпомП»о

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».