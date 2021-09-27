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Французский энергетический гигант предсказал конец «нефтяной эпохи»

  • 27.09.2021, 22:01
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Французский энергетический гигант предсказал конец «нефтяной эпохи»

Пик спроса на нефть наступит раньше срока.

Французский энергетический гигант TotalEnergies SE предсказал миру завершение «нефтяной эпохи». Пик глобального спроса на ископаемое топливо наступит раньше срока на фоне борьбы с климатическим кризисом и отказа многих стран от вредных для экологии источников энергии, сообщили в компании.

В свежем прогнозе компании учтены обязательства государств по достижению углеродной нейтральности (полной компенсации выбросов углекислого газа) к 2050 году. Аналитики TotalEnergies предполагают, что спрос на вредное для планеты топливо достигнет максимума и стабилизируется на конец 2030 года, а затем начнет постепенно снижаться.

TotalEnergies считает, что потребность в нефти сократится на фоне обещаний крупных компаний снизить или компенсировать эмиссию углерода в ближайшие десятилетия. Инвестиции в солнечную и ветряную энергетику должны вырасти к середине века — аналитики подчеркнули, что все больше правительств отказывается от автомобилей на двигателях внутреннего сгорания и использования одноразового (не подлежащего переработке) пластика.

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