Французский энергетический гигант предсказал конец «нефтяной эпохи» 27.09.2021, 22:01

1,228

Пик спроса на нефть наступит раньше срока.

Французский энергетический гигант TotalEnergies SE предсказал миру завершение «нефтяной эпохи». Пик глобального спроса на ископаемое топливо наступит раньше срока на фоне борьбы с климатическим кризисом и отказа многих стран от вредных для экологии источников энергии, сообщили в компании.

В свежем прогнозе компании учтены обязательства государств по достижению углеродной нейтральности (полной компенсации выбросов углекислого газа) к 2050 году. Аналитики TotalEnergies предполагают, что спрос на вредное для планеты топливо достигнет максимума и стабилизируется на конец 2030 года, а затем начнет постепенно снижаться.

TotalEnergies считает, что потребность в нефти сократится на фоне обещаний крупных компаний снизить или компенсировать эмиссию углерода в ближайшие десятилетия. Инвестиции в солнечную и ветряную энергетику должны вырасти к середине века — аналитики подчеркнули, что все больше правительств отказывается от автомобилей на двигателях внутреннего сгорания и использования одноразового (не подлежащего переработке) пластика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».