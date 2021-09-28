Как Путин про бедняков вспомнил Эль Мюрид

28.09.2021, 9:02

Эль Мюрид

Любопытная постановка вопроса.

Президент России Владимир Путин заявил, что главными врагами страны являются бедность, проблемы в системах здравоохранения, образования и развитии инфраструктуры.

Любопытная постановка вопроса. Враг — это некий злонамеренный субъект, который творит свое черное дело, мешая уверенной поступи вперед. То есть, мы тут не покладая рук, а они, негодяи, путают нам все наши шаги.

Между тем бедность, рано как и проблемы в указанных (а также и в огромном числе других, да что других — вообще во всех областях жизни страны, за исключением роста благосостояния приближенной к Путину знати) — это продукт жизнедеятельности самого государства. Именно оно проводит политику, результатом которой и являются перечисленные Путиным проблемы. Разве кто-то другой, кроме путинского ворья, грабит страну и народ? Если не они, то кто?

При такой постановке вопроса, как ставит его Путин, очевидно, что решения нет и не предвидится. Так как именно государственная политика под его чутким руководством и является базовой причиной обнищания народа и уничтожения здравоохранения, образования, инфраструктуры и много чего другого.

Попытка (довольно примитивная) сказать "это не мы, это они сами виноваты" ведет к тому, что все останется по-прежнему. Если вы не только не решаете, но и не озвучиваете базовые противоречия, которые становятся причинами кризисов, а в конечном итоге катастроф — то чего еще ждать?

Если у вас гудит подшипник в ступице, а вы включаете музыку в машине погромче, чтобы не слышать надоедливое гудение, то когда на ходу у вас "закусит" колесо — кто вам будет виноват? Колесо или ваша тупость?

Эль Мюрид t.me

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