Британия подключает армию из-за дефицита бензина 28.09.2021, 21:22

1,728

Правительство просит не закупать бензин впрок, но очереди на заправках не уменьшаются.

Британские военные водители получили приказ находиться в состоянии повышенной готовности на случай, если перебои с поставками топлива на АЗС королевства не удастся устранить в ближайшие дни. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства.

Как отмечает BBC News, пока речь идет о 75 военнослужащих, однако их число может быть увеличено до 300.

По словам главы ведомства Кваси Квартенга, подключение армии - это «разумная мера предосторожности», и ее помощь может и не понадобиться, так как топливные компании «ожидают возвращения спроса к нормальному уровню в ближайшие дни».

«В Соединенное Королевство по-прежнему поступает много топлива, однако мы учитываем проблемы с поставками на АЗС и в приоритетном порядке делаем необходимые шаги для того, чтобы исправить ситуацию, - заявил Квартенг. - При необходимости военнослужащих задействуют, чтобы в качестве временной меры обеспечить отрасли необходимое количество водителей и облегчить нагрузку, вызванную ажиотажным спросом на топливо в некоторых частях страны».

Британский министр транспорта Грант Шаппс во вторник обратился к водителям с призывом не заливать бензин в канистры из-под воды и не запасаться топливом впрок, однако это не уменьшило многочасовые очереди на заправках, пишет Reuters.

Я не могу в это поверить - это безумие, - сказал агентству Дэвид Скейд, 33-летний водитель, который потратил несколько часов на поиски топлива в Лондоне. - Они продолжают утверждать, что дефицита нет, но я думаю, что сейчас все в панике».

Ажиотажная скупка бензина в Британии началась 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС, ссылаясь с проблемы с поставками и нехватку водителей бензовозов.

Изначально речь шла лишь о нескольких десятках станций, но к выходным у BP возник дефицит топлива на каждой третей из 1,2 АЗС. Тогда же EG Group, владелец розничного бренда Asda, органичила продажи всех сортов топлива суммой 30 фунтов в одни руки, а это примерно треть бака на обычном автомобиле.

Во вторник британские профсоюзы предупредили, что из-за панической скупки бензина медикам стало сложно добираться к месту работы. В ответ правительство рассматривает возможность предоставления приоритетного права на заправку сотрудникам экстренных служб.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией COVID-19, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работников из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».