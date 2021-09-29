Медики объяснили невосприимчивость некоторых людей к COVID-19 29.09.2021, 8:48

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Исследование провели в Британии.

Ученые британского Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго провели исследование и объяснили, почему часть населения планеты может оказаться невосприимчивой к COVID-19. По их мнению, ответ кроется в особенностях их генетики: за это отвечает мутация в гене OAS1. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Предварительно, внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного «иммунитета» к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания. Исследователям, использовавшим в основном метод секвенирования, удалось выяснить, что вариант гена OAS1 у части людей способен «распознавать» некоторые типичные признаки вирусов, присущих в том числе COVID-19.

Речь идет о пренилированном гене — то есть, к белку которого присоединена одна молекула жира. Если же OAS1 не пренилирован, это означает, что он фактически «не умеет» реагировать на возбудитель коронавируса и не может послать «тревожные сигналы» иммунной системе.

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