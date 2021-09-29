В Минске продается 54-метровая «машина времени» 3 29.09.2021, 12:54

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В квартире можно снимать исторические фильмы.

На минский рынок недвижимости время от времени попадают квартиры, которых за последние несколько десятилетий не касалась рука строителя. Время в них будто замерло в счастливые 80-е (или около того). Такие «капсулы» не могут не вызывать ностальгию: знакомые до последнего завиточка узоры на коврах, лаковая мебель, плитка квадратиками, пишет onliner.by.

В пятиэтажке на улице Берестянской, 2, нашлась как раз такая квартира, способная с первого взгляда унести в прошлое. Эта двушка вполне сгодилась бы для съемок фильмов о советских временах: не надо ничего прибавлять или убирать.

При этом в отличие от большинства таких квартир, которые мы уже видели, эта 54-метровая «машина времени» еще и наполнена книгами — самыми разными. Белорусы могут припомнить, как в советское время ценились книги: собственная библиотека значила многое. Поэтому сдать макулатуру, чтобы получить новый экземпляр, или оформить подписку на какую-то серию было обычным делом.

Квартира, в которой сохранились деревянные окна, антресоли и даже кинескопный телевизор, расположена не в хрушевке или брежневке, а в солидной сталинке. Поэтому в ней неплохая планировка, раздельный санузел и даже есть кладовочка. Трехметровые потолки прилагаются автоматом.

«4-й этаж 5-этажного кирпичного дома. Удачная планировка, квартира на две стороны дома, все комнаты раздельные. Чистый и аккуратный подъезд. Вся инфраструктура в шаговой доступности», — объясняет агентство, занимающееся продажей объекта.

За квартиру продавец хочет выручить 187 250 рублей, или $74 900 по курсу. В пересчете на один квадратный метр получается примерно $1380. Делать ремонт или сохранить атмосферу — новый собственник решит сам.

Сумма, которую просят за эту квартиру, совсем не запредельная (с учетом расположения дома в трех шагах от площади Победы). Мы решили посмотреть, что еще можно купить в этом районе за сопоставимый ценник.

Оказывается, выбор не так уж и велик. За $70 000 в эквиваленте продается 40-метровая однушка в относительной новостройке на Платонова, 23. Ремонт современный, переделывать ничего не надо. Планировка хорошая.

А за $79 900 по курсу можно взять двушку на Козлова, 12. Все окна в квартире выходят на одну сторону. Ремонт, особенно в санузле, пора бы обновить. Общий метраж почти 55 метров.

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