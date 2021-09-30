Кирилл Сазонов: В Украине даже при Януковиче такого не было, как в Беларуси 5 30.09.2021, 19:09

9,628

Кирилл Сазонов

Если еще раз услышу про молочку или хорошие дороги в Беларуси - наверное, сразу буду бить.

Украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов прокомментировал в Facebook перестрелку между чекистом и Андреем Зельцером.

– В Минске их гбшники ворвались в квартиру нелояльного к власти айтишника. Легкая жертва, ага. Одного он успел застрелить. Не такая уж легкая жертва оказалась. Но все равно его учили писать коды, а их стрелять - исход предсказуем. Кодер проиграет. Потом его убили, конечно. Было бы странно верить в другой сценарий. Потрясающая страна. Если я еще раз услышу про молочку или хорошие дороги в Беларуси - наверное, сразу буду бить. Без предупреждений. Там просто убивают несогласных, а мы будем обсуждать их всерьез? У нас даже при Януке такого не было. Первое - я сразу отказываюсь от бенза из РБ. Это на этой неделе. Потом я просто не буду ездить на заправки, где им торгуют. На цену плевать. Я не буду платить за кровь. И, уверен, нас много

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».