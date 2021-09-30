Впервые в Беларуси католическим священником стал африканец 4 30.09.2021, 19:14

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фото: katolik.life

Он служит в Гомеле.

Свои первые именины в Гомеле отметил католический священник Майкл Уйяммаду Окико. 29 сентября, в праздник святых Архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила, верующие гомельского прихода Успения Пресвятой Девы Марии поздравили отца Майкла (Михаила) с именинами. Он — священник-монах из ордена святого Павла и первый католический священник-африканец, который служит в Беларуси, пишет katolik.life.

Отцу Майклу 61 год, он родом из Нигерии, а стал священником всего два года назад. У него необычная история жизни:

— Возраст для Бога не имеет значения. Я учился в Советском Союзе и после учебы вернулся в свою страну. Там я стал бизнесменом, и почти в 50 лет понял свое призвание, услышал Иисуса, — рассказывал отец Майкл после посвящения, которое получил в Украине.

В 1981 году нигериец приехал в СССР, где окончил Донецкий государственный университет, затем вернулся на родину. А в 2010 году отправился в Украину опять и начал монашескую формацию в монастыре павлинов в Мариуполе. На священника учился в Институте Святого Фомы Аквинского в Киеве. После посвящения в 2019 году служил в Украине, затем — в Камеруне, а в 2021 году приехал в белорусский Гомель — поскольку в здешнем молодом приходе, который строит новый костел, была потребность в викарии.

Отец Майкл — активный проповедник Божьего Слова, он был воспитан в харизматических движениях, которые распространены в Нигерии. Священник знает русский язык и учит белорусский, также служит святую Мессу по-английски для иностранных студентов-католиков из гомельских вузов.

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