Бастовать могут все 1 5.09.2021, 19:16

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Фото: ТАСС

Массовость забастовки гарантирует безопасность.

Право на забастовку прописано в Билле о правах человека. Такое же право прописано в Конституции Беларуси. Однако сейчас хунта в нарушение даже своих законов вносит в коллективные договора пункты, которые запрещают забастовку. Конечно, это незаконно, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Бастовать могут все: рабочие, врачи, учителя, работники транспорта, работники частных компаний, ИПшники. По закону бастовать не могут чиновники, военнослужащие, сотрудники МЧС, авиационный персонал гражданской авиации. Однако можно вспомнить, что закон в Беларуси перестал работать в августе-2020 (официально об этом объявил сам синепал). Поэтому с уверенностью можно сказать - бастовать могут все.

Надо понять, что цель забастовки – мирная защита ваших прав на безопасный труд и достойную оплату, то есть избавление от рабских условий. Важно дать понять, кто в государстве хозяин. И это отнюдь не хунта. Она не способна зарабатывать. Она способна только присваивать и проедать.

Хунта думает, что она все контролирует. Однако это не так. Сегодняшнее общество – это цепочка, в которой важен каждый. Выпадение любого звена цепочки породит панику в обществе и новые ошибки хунты.

Если остановится транспорт, это вызовет коллапс во всех сферах. Если работники коммунальных служб перестанут вывозить мусор, очень быстро это станет проблемой. Если забастуют воспитатели в детских садах или учителя, родителям некуда будет водить детей и придется что-то решать со своей работой. Если забастуют врачи, это мгновенно вызовет шок в обществе. Поэтому важна забастовка каждого. В Польше всеобщая забастовка привела к результатам продлилась всего 13 дней: с 15 по 28 августа 1988 года.

Массовость забастовки гарантирует безопасность. С одной стороны, хунта не сможет уволить всех. Иначе организует эту самую забастовку. С другой стороны, в стране нет столько ссыкловиков, чтобы они пришли к каждому и под дубинкой заставили работать. Даже в истории Беларуси были успешные забастовки. В начале 90-х шахтерам удалось добиться существенного улучшения условий труда (которым пользуется и нынешнее поколение работников «Беларуськалия»). Протесты против закона о тунеядцах вынудил хунту отступить. Из свежего – массовый уход с Минского молокозавода заставил руководство дать заднюю.

В целом организовать забастовку сегодня проще, чем раньше. Здесь описан простой алгоритм, который можно активировать в школе, больнице или на вашем предприятии предприятии.

1. Действуйте (любое действие лучше бездействия);

2. Помните про свою ценность (у хунты нет других врачей, учителей, рабочих);

3. Объединяйтесь (сейчас это можно безопасно делать в мессенджерах; можно собираться в барах под видом праздников или в кружках по пению песен);

4. Выработайте ваши требования;

5. Выбирайте лидеров и распределите задачи.

Подписывайтесь на «Белорусское объединение рабочих»). И поймите: побед над такими соперниками без жертв не бывает. Кто-то пожертвовал свободой, кто-то был вынужден уехать, кто-то лишился жизни. Работа – это, возможно, самая мелкая из жертв.

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