Ученые рассказали, красное сухое вино из какого сорта винограда является самым полезным 5.09.2021, 19:52

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Что о нем известно?

Если для вас имеют значение научные доводы в пользу — умеренного, разумеется — употребления вина, то присмотретесь к сорту благородному Пино нуар, пишет «Новое время».

Итак, что же известно о пользе этого сорта?

1 Именно в винах из Пино Нуар находят наиболее высокое содержание ресвератрола, которому красные вина обязаны своей пользой.

В частности, согласно исследованиям клиники Майо, «ресвератрол может помочь предотвратить повреждение кровеносных сосудов, снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, или „плохой“ холестерин) и предотвратить образование тромбов».

Ресвератрол — это фунгицид природного происхождения, который содержится в кожуре винограда и защищает виноград от плесени. В сортах винограда с тонкой кожицей, таких как Пино Нуар, более высокий уровень ресвератрола, поскольку они более уязвимы для поражения плесенью. Джим Бернау, президент Willamette Valley Vineyards, сообщил Forbes, что «чтобы максимально увеличить уровень ресвератрола в вине, необходимо свести к минимуму контакт вина с кислородом».

Это не первый случай, когда эксперты упоминают о пользе сорта Пино Нуар для здоровья. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что употребление небольшого или среднего количества вина может снизить риск развития деменции в более позднем возрасте из-за антиоксидантов. Другое исследование, опубликованное в 2015 году, показало, что у тех, кто пил сухое белое или сухое красное вино, включая пино-нуар, был улучшен уровень холестерина ЛПВП («хорошего холестерина») по сравнению с теми, кто пил только воду или другие виды белого вина.

2 Красное вино также улучшает здоровье кишечника. Исследование 2019 года, проведенное Королевским колледжем Лондона, показало, что люди, которые пили красное вино, имели большее разнообразие кишечной микробиоты по сравнению с теми, кто пил не красное вино.

«Хотя нам давно известно о необъяснимой пользе красного вина для здоровья сердца, это исследование показывает, что умеренное потребление красного вина связано с большим разнообразием и более здоровой микробиотой кишечника, что частично объясняет его давно обсуждаемое благотворное влияние на здоровье», — говорит доктор Кэролайн Ле Рой, соавтор исследования.

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3 Но и это еще не все. Недавно исследователи пришли к выводу, что полифенолы в красном вине «сжигают калории в пище». Об этом профессор кафедры питания, пищевых наук и гастрономии Барселонского университета Ламуэла-Равентос рассказала изданию The Drinks Business. Она показала, что умеренное потребление вина не коррелирует с увеличением веса, а также представила новые доказательства того, что красное вино может помочь вам сжечь калории в пище при употреблении во время еды, и это наряду с другими преимуществами для здоровья.

По словам Ламуэлы-Равентос, природный фенол, такой как ресвератрол, помогает организму увеличить количество коричневой ткани, производимой в организме, которая представляет собой тип «хорошего» жира, который превращает пищу в тепло, что «помогает сжигать больше» калорий в пище ", — сказала она.

Этот процесс, называемый термогенезом, которому способствуют полифенолы, означает, что организм не только противодействует калориям, потребляемым в вине, но и сжигает больше в съедаемой пище.

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