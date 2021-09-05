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Германия и Франция создали совместную эскадрилью

  • 5.09.2021, 20:51
Германия и Франция создали совместную эскадрилью
Иллюстрационное фото

Она состоит из десяти самолетов.

Министерство обороны Германии сообщило, что министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер и ее французская коллега Флоренс Парли подписали межправительственное соглашение о франко-немецком тактическом сотрудничестве в сфере воздушного транспорта, сообщает Janes.

Эскадрилья состоит из четырех самолетов ВВС Франции C-130J – двух транспортных самолетов и двух самолетов-заправщиков KC-130J, которые размещаются на авиабазе Орлеане, а также к ним присоединятся шесть немецких самолетов такого же типа.

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