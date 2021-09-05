Германия и Франция создали совместную эскадрилью
- 5.09.2021, 20:51
Она состоит из десяти самолетов.
Министерство обороны Германии сообщило, что министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер и ее французская коллега Флоренс Парли подписали межправительственное соглашение о франко-немецком тактическом сотрудничестве в сфере воздушного транспорта, сообщает Janes.
Эскадрилья состоит из четырех самолетов ВВС Франции C-130J – двух транспортных самолетов и двух самолетов-заправщиков KC-130J, которые размещаются на авиабазе Орлеане, а также к ним присоединятся шесть немецких самолетов такого же типа.