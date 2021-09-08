По каким отраслям уже ударили санкции 5 8.09.2021, 18:37

9,716

От «табачки» до легпрома.

ЕС может ввести пятый пакет санкций против официального Минска. Новые ограничения планируется ввести в ответ на миграционный кризис на границе Евросоюза с Беларусью. Статистику по попавшему под санкции экспорту засекретили. Zerkalo.io посмотрело, как уже введенные санкции западными странами сказываются на работе конкретных предприятий и отдельных отраслей, приведем некоторые примеры.

«Табачка»: пытаются найти альтернативу европейскому сырью

Вся белорусская «табачка» попала под санкции Великобритании, а Гродненская табачная фабрика «Неман» — под ограничения США. Гродненская фабрика уже столкнулась с последствиями. Компания, которая раньше работала в основном на европейском сырье, пытается найти ему альтернативу. Имеющиеся запасы закончатся ориентировочно в октябре-ноябре. При этом некоторые материалы для производства, которые закупали в ЕС, заменяют белорусскими и российскими аналогами.

Напомним, «Неман» ранее также закупал европейское оборудование, в том числе из Германии и Италии. К примеру, в 2018 году сообщалось, что немецкая компания Hauni Maschinenbau Gmbh поставит «Неману» фильтроделательное оборудование на сумму 15 миллионов евро для нового производственного цеха. В 2020 году эта компания должна была поставить, судя по тендеру, линию для изготовления фильтропалочек. Цена — 1 974 000 евро. В эту стоимость должны были включить поставку, монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала и сдачу в эксплуатацию. Пока неизвестно, смогут ли европейские компании поставлять на «Неман» оборудование и запчасти к нему.

«Нефтянка»: упали поставки российский нефти

С июня снизились объемы экспорта российской нефти в Беларусь, сообщили эксперты Евразийского банка развития. Официально пока никто не комментировал, связано ли это падение с санкциями США, которые возобновили 3 июня в отношении нескольких белорусских предприятий, в том числе «Нафтана». Прогнозировалось, что из-за этого ряд российских нефтяных компаний могут отказаться от поставок нефти на этот НПЗ, опасаясь последствий санкций США.

иллюстрационное фото: vistanews.ru

Во второй половине июня сообщалось, что график экспорта нефти Россией в июле-сентябре не предусматривает поставок на «Нафтан». При этом они запланированы на Мозырский НПЗ — 2,36 миллиона тонн. Во втором квартале были предусмотрены поставки на оба завода — по 2,25 миллиона тонн. На «Нафтане» заявляли, что ведутся переговоры с российскими поставщиками.

Легпром: проблемы с поставками красителей из ЕС

«Беллегпром» столкнулся с проблемами с поставками «химии» из ЕС, которую используют в производстве.

— Что касается химии (красители, мягчители, специальные растворы для нанесения аппретирования ткани), в этом году были кое-какие проблемы с поставщиками химии Швейцарии и Германии, — рассказывала ранее глава концерна Татьяна Лугина телеканалу СТВ.

По ее словам, некоторые наши предприятия испытали на себе некоторые сложности выхода на европейский или американский рынки.

— Это наши крупные предприятия — Оршанский льнокомбинат и барановичская хлопчатобумажная фабрика, — рассказывала Татьяна Лугина. — Оршанский льнокомбинат, в принципе, 33−34% ежегодно отгружал продукции в структуре своей производственной программы на европейский рынок, порядка 18% ежегодно допандемийного периода — это был рынок Америки. Я не могу сказать, что мы уже так ощущаем, но если по оценке экспорта, то, может быть, еще где-то 10−15% мы бы могли нарастить при сегодняшней работе на Европейский союз.

Какая ситуация с банками: отзыв рейтингов и невыдача карточек Visa

Под санкции ЕС и Швейцарии попали Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк, а под ограничения США — Абсолютбанк.

С 16 августа Абсолютбанк приостановил оказание физлицам некоторых услуг. Среди прочего — выдача и обслуживание банковских платежных карточек международной платежной системы Visa. Напомним, этот банк попал под санкции США. Абсолютбанк включили в санкционный список как принадлежащую или прямо или косвенно контролируемую холдингом «Интерсервис», который связывают с бизнесменом Николаем Воробьем. Он попал под санкции США.

иллюстрационное фото: pixabay.com

В начале августа австрийские СМИ сообщили, что Raiffeisen Bank International ограничил сотрудничество с Беларусбанком из-за санкций против нашей страны. Утверждалось, что одна из крупнейших австрийских банковских групп больше не будет осуществлять международные переводы для белорусского госбанка. А во второй половине августа международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги двух крупных белорусских государственных банков — Беларусбанка и Белинвестбанка. Причина — санкции ЕС, введенные в отношении этих финучреждений.

Накануне в Сети появилась информация, что Deutsche Bank в середине сентября намерен закрыть в Беларусбанке корреспондентские счета в долларах, евро и фунтах стерлингов. В контакт-центре Беларусбанка сообщили, что не располагают такой информацией. Немецкий банк также не прокомментировал эту информацию.

БЕЛАЗ: литовцы не пропустили запчасти

Литовская таможня накануне не пропустила запчасти для самосвалов БЕЛАЗ в Чили. Их должны были отправить потребителю через Клайпедский порт. БЕЛАЗ был включен в четвертый пакет санкций Евросоюза, введенный после посадки самолета Ryanair в Минске. Сейчас ведется расследование. Будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе груза.

Накануне в Сети появилась информация, что на БЕЛАЗ из-за санкций отказалась поставлять двигатели международная корпорация Cummins.

В Cummins не удалось получить комментарий на эту тему, а на БЕЛАЗ отказались предоставлять какую-либо информацию. Корпорация Cummins ранее поставляла двигатели не только для БелАЗов, но и другой белорусской техники, в том числе на Минский тракторный завод. Например, под двигатель этого производителя в 2018 году разработали вариант трактора «Беларус-3522» для поставок в Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».