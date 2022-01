Врачи-диетологи назвали пищевые привычки, замедляющие старение 11.01.2022, 21:14

3,260

Правильные продукты питания могут буквально «творить чудеса» с процессом старения.

Американские врачи-диетологи рассказали, как замедлить старение при помощи правильного питания. Советы специалистов опубликовало издание Eat This, Not That!

Отмечается, что несмотря на неизбежность возрастных изменений, существуют определенные привычки в еде и образе жизни, которые могут помочь сделать этот процесс более плавным.

Так, диетолог Рональд Смит советует ограничить потребление сахара.

"Если хотите, чтобы жизнь была долгой и здоровой, старайтесь избегать нездоровой еды вроде печенья или пирожных, когда это возможно", – заявил он.

А включение рыбы в рацион принесет пользу здоровью, особенно с возрастом.

"Рыба богата Омега-3 кислотами, которые защищают организм от болезней и помогают при проблемах с сердцем, депрессии и даже раке", – подчеркнул врач.

Диетолог Лиза Янг рекомендует включить в рацион побольше фруктов и овощей, в частности, ягод, цитрусовых, зелени, моркови и сладкого перца.

"Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, которые противодействуют негативным эффектам старения", – уточнила специалист.

Кроме того, она советует заменить мясо растительными источниками белка.

"Добавление большего количества растительной пищи может замедлить процесс старения за счет снижения уровня холестерина, стабилизации уровня сахара в крови и уменьшения воспалений в организме", – отметила Янг.

Одной из самых больших проблем, связанных со старением организма, является обезвоживание.

"По мере того, как мы стареем, многие системы, на которые мы полагаемся, чтобы поддерживать водный баланс, начинают деградировать, например, почки, а некоторые распространенные возрастные лекарства могут вызывать увеличение потери воды", – указала диетолог Триста Бест.

Она напомнила о важности потребления достаточного количества воды, а также продуктов, в которых она содержится: огурцов, кабачков, помидоров, клубники и арбузов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».