«Поеду в самые морозы, чтоб все по-честному было» 7 12.01.2022, 15:52

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Велопутешественник из Гомеля сегодня отправляется покорять русский Север.

Помните известного гомельского велопутешественника Сергея Ребко? Того самого, который за четыре года проехал на своем велосипеде 100 тысяч километров по трассам респектабельной Европы и самых экзотических стран Востока и Азии. Вернувшись домой из летнего путешествия, Сергей заявил: «Следующий маршрут будет самым сложным и опасным из всех, которые у меня были». На этот раз парень решил отправиться на север — в Воркуту. Сегодня Сергей Ребко двинулся в путь, передают «Сильные новости».

— 100 тысяч километров, которые я уже проехал, были первым и, считаю, легким этапом моих приключений, — говорит Сергей. — Путешествием на Север открывается второй этап. Тут будут самые рискованные и отчаянные приключения: русский Север, Чукотка, Дальний Восток, пустыни, горы...

Выдвигаться в путь Сергей решил в середине января: «Чтобы все было по-честному — в самые морозы!»

Как не отговаривали парня подписчики его тревел-влога отказаться от рискованного маршрута, Сергей оставался непреклонным: «Отпраздную Новый год дома, потому что мало ли что может случиться, и в дорогу. А там — будь что будет!»

В дорогу Сергей приготовил спальник на -40°С, однослойную палатку, термос, фонарь, очки, грелку для рук, обзавелся курткой-пуховиком и ботинками. А в его вело-табуне появился пятый «конь»: фэт-байк — велосипед на максимально широких покрышках, чтобы можно было проехать зимник.

Ни рации, ни печки, ни даже насоса Сергей с собой не берет:

— Лучше побольше еды захвачу. А то читал о соло-путешествиях итальянцев и испанцев по подобным маршрутам, так они столько снаряжения набирают, как будто это экспедиция на Луну.

Кстати, северная экспедиция Сергея будет в полном смысле соло. Изначально он планировал взять с собой спутника — пса Шарика, любимца всех, кто следит за его путешествиями. Сергей уже присматривал для него прицеп, «обувь» на лапы. Но незадолго до дня Х все же решил, что Шарик будет ждать его дома:

— Опасаюсь, что на таком маршруте Шар может заболеть или того хуже. Очень боюсь его потерять!

«И ты оставайся! Пожалей себя!» — взорвались комментариями подписчики, когда Сергей сообщил о своем решении в соцсетях.

— Странные люди, — искренне удивляется Сергей. — Я уже год об этом путешествии мечтаю!

Остается только пожелать Сергею Ребко счастливого пути.

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