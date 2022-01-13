В Минске подорвали милицейскую машину 30 13.01.2022, 18:37

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Видеофакт.

В Минске задержан подозреваемый в совершении подрыва служебного автомобиля МВД. Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 января недалеко от здания Центрального РУВД.

О задержании подозреваемого сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Геннадия Казакевича.

По его словам, установлена причастность задержанного еще к нескольким преступлениям. Он дает признательные показания.

Стоит отметить, что о самом происшествии официальных сообщений не было. В соцсетях проходила информация, что в ночь с 7 на 8 января жители соседних с РУВД домов слышали громкий хлопок, с утра здание было оцеплено.

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