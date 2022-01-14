«Ходят слухи, что правитель находится в коматозном состоянии под аппаратом ИВЛ» 4 14.01.2022, 9:16

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Иллюстрационное фото

Названо возможное местонахождение Назарбаева.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике после начала массовых протестов в стране. Это стало поводом для распространения огромного количества слухов о его местонахождении. Были версии, что тот находится в Китае, сбежал в Кыргызстан или ОАЭ, его похитили, либо он болеет коронавирусом. Теперь появилась новая теория — елбасы держат в заточении на территории республики и он жутко зол и возмущен последними событиями.

О местонахождении Нурсултана Назарбаева на своей странице в Facebook сообщил российский социолог Игорь Эйдман. По его словам, лидер нации находится на территории Казахстана, он жив и вменяем, но его держат под неофициальным домашним арестом. Кто удерживает Назарбаева, социолог не уточнил, но отметил, что тот воспринимает последние события в стране как предательство. От бывшего казахстанского лидера якобы требуют публичного отказа от власти, но тот сопротивляется и не собирается заявлять о поддержке президента Касым-Жомарт Токаева.

В самом Казахстане версию о неофициальном домашнем аресте Назарбаева не слышали, отмечая, что домыслов становится уже слишком много. «У нас практически нет информации по этому поводу, хотя этим вопросом интересуются представители власти, депутатский корпус и просто население. Последняя официальная информация была, что он находится в столице и ведет переговоры с главами государств. По факту же ходят слухи, что он уже в Швейцарии или в Китае, или находится в коматозном состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Достоверной информации здесь нет», - отметил в разговоре с «МК» журналист Аскар Кубайжанов.

Он подчеркнул, что подобные домыслы не способствуют стабилизации положения в стране и только добавляют интриги. Не проливают свет на местонахождения Назарбаева и члены его семьи, которые также практически перестали появляться на публике.

«После последних протестных настроений упоминание лидера нации и его семьи вызывает определенный негатив, - говорит Кубайжанов. - Видимо, Дарига Назарбаева, как умный человек и депутат Мажилиса, решила взять определенную паузу. Она находится в Казахстане, но не присутствовала на заседании парламента, объяснив это тем, что болеет. Нурсултан Назарбаев умный политик и в прошлом иногда бывало, что он брал паузу, после которой уже появлялся на коне. Возможно и сейчас такая ситуация. Он подождет, когда улягутся первые эмоции и появится. Но как его воспримет население — этого я не берусь сказать».

О том, где скрывается Назарбаев и почему не появляется на публике «МК» поговорил с руководителем отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андреем Грозиным:

- Когда начались протесты, я даже подумал, что Нурсултан Назарбаев умер. Это казалось логичным и объясняло происходящее. Потом появились высказывания его пресс-секретаря о том, что Назарбаев сам передал пост главы Совета безопасности Токаеву и прочая. Сейчас я думаю, что он, скорее, жив, поскольку в противном случае его родственники уже давно бы покинули страну. Раз этого не происходит, то значит, он либо жив, либо они договорились о том, что вроде как жив.

- Могут ли его удерживать под неким домашним арестом?

- Нет, конечно. Кто бы его там мог удерживать? Токаев что ли? Это невозможно, и этого не будет. Назарбаев — это фигура, которую многие хотели бы задвинуть в дальний шкаф и не вспоминать о нем, но, с другой стороны — он отец-основатель нынешнего Казахстана, и от этого никуда не деться.

- А что если Назарбаев действительно не хочет признавать решения Токаева?

- Он не будет заявлять об этом публично. Назарбаев выдвинул его на этот пост, поэтому подобное заявление будет равносильно тому, чтобы сказать: «Простите, я идиот - назначил этого дурака». Это невозможно.

- Если Назарбаев жив, в сознании и его никто не удерживает, то где он может находиться и почему скрывается?

- Есть версия оппозиции, что он серьезно болен и самоустранился от всех этих вещей. Но Назарбаев - это человек, который ничего не пускает на самотек, он всегда держит руку на пульсе и все контролирует. Поэтому в версию с болезнью верится слабо.

Думаю, если он уедет из Казахстана в ОАЭ, Китай, Россию и так далее, то потеряет возможность влиять на принятие конкретных решений, чтобы обеспечить благосостояние своей семьи. Причем у него много родственников, которые, наверное, сейчас прибегают к нему с криками: «Папа, у нас хотят банк отобрать! Надо что-то делать». Имея подобные обязательства, покинуть страну Назарбаев не может.

Скорее всего, он отсиживается в своем родном селе Шамалган, и после того, как страсти утихнут, то он себя проявит. Если, конечно, он жив.

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