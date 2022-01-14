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В Вилейке решили подделывать сыр камамбер

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  • 14.01.2022, 13:02
  • 4,692
В Вилейке решили подделывать сыр камамбер
иллюстрационное фото

Ранее подобная инициатива белорусских властей потерпела фиаско в Лиозно.

С 1 января этого года в Беларусь запрещено ввозить ряд продуктов из Евросоюза, Швейцарии, США и других стран. Ограничения должны продлиться всего шесть месяцев, но вдруг эта история затянется? Тогда у нас для вас новость: без камамбера вы не останетесь. В 2023 году производством сыра с белой плесенью займутся в Вилейском районе.

Первую партию сыра планируют выпустить в начале 2023 года, объемы производства со временем должны возрасти до 3 тонн в сутки.

«Инновационный проект реализуют на Вилейском производственном участке ОАО «Молодечненский молочный завод», — рассказала журналистам заместитель председателя комитета экономики Миноблисполкома Елена Василевская. Она отметила, что «импортные аналогичные продукты характеризуются высокой стоимостью в наших магазинах, поэтому сыр станет востребованным как в Беларуси, так и в России».

Общее финансирование по проекту в Вилейке составит более 12 млн рублей. На предприятии, где будут производить белорусский камамбер, будет создано 15 рабочих мест.

В 2018 году об идее варить камамбер заявили в Лиозно (ОАО «Молоко»). На закупку технологической линии отдали тогда 4 млн евро. Сообщалось, что проект оказался убыточным, потому как «большинство белорусов не готово есть такие сыры».

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