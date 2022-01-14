Диетологи развенчали популярные мифы о похудении 14.01.2022, 14:04

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Многие уверены, что есть после 18:00 нельзя, иначе не получится сохранить стройную фигуру.

Диетологи опровергли этот популярный миф. Люди живут по разным режимам, если человек привык ложиться спать около полуночи, то отказ от пищи после шести вечера приведет к тому, что перед сном могут атаковать приступы обоснованного голода. Это плохо скажется на качестве сна и может привести к срывам.

По словам специалиста, главное отказаться от еды за 2-3 часа до сна.

Кроме того, тем, кто стремится похудеть без изнурительных диет, следует правильно и равномерно питаться в течение всего дня, делая небольшие перерывы между приемами пищи.

Большие промежутки вызовут стресс и организм вместо сжигания жира будет его накапливать, пишет Newsweek Polska.

Некоторые, стремясь похудеть, отказываются от жирной пищи, но это тоже неправильно. Организму нужны все составляющие здорового питания – белки, углеводы и жиры. Но важно включить в рацион полезные жиры, которыми богата рыба, орехи, авокадо и растительные масла.

Не менее важно для хорошей фигуры заниматься спортом, но лучше если нагрузки будут согласованы с врачом и профессиональным тренером.

И конечно, нельзя назначить себе самостоятельное лекарственные препараты для борьбы с лишним весом. Так можно «заработать» серьезные проблемы со здоровьем.

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