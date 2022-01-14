За сколько продают земельные участки под Минском? 14.01.2022, 23:40

К примеру, участок с недостроем в Прилукской Слободе продали за $67 тысяч.

Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Дзержинском, Любанском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Участникам было предложено 30 лотов, торги прошли по 12 из них, пишет realt.by.

Минский райисполком выставлял на аукцион 9 изъятых у собственников участков с «недостроями» в Заславле, Лошанском, Острошицко-Городокском, Папернянском, Петришковском, Шершунском и Щомылицком сельсоветах. Торги прошли по 4 участкам в Заславле, д. Селявщина Лошанского сельсовета, д. Новашино Петришковского сельсовета и д. Збаровичи Шершунского сельсовета.

На самый дорогой участок с не завершенным строительством жилым домом в Прилукской Слободе Щомыслицкого сельсовета поступила лишь одна заявка. Объект с участком продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 172 421 рубль, или 67 470 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На 2 участка без коммуникаций в аг. Семково Папернянского сельсовета заявлений не поступило.

Отметим, что на аукционе по незавершенному строительству, который прошел 1 октября прошлого года, один из 3-х участков в Семково был продан единственному заявителю за 48 тысяч долларов США.

Дзержинский райисполком выставлял на аукцион 2 земельных участка в Боровском и Дзержинском сельсоветах. Заявлений на лоты не поступило.

Любанский райисполком предложил на аукцион 6 участков в районном центре г. Любань. Все земельные наделы предоставлялись в аренду на 99 лет. Лишь на 2 лота было подано по одному заявлению, на остальные — заявок не поступило.

Слуцкий райисполком выставлял на аукцион 2 участка в Слуцке с недостроями. Торгов по лотам не было.

Смолевичский райисполком также предложил на аукцион 2 участка в Драчковском и Заболотском сельсоветах. Лоты никого не заинтересовали.

Солигорский райисполком выставлял на аукцион 9 участков в разных сельсоветах. На недорогие участки был хороший спрос. Например, земельный надел в поселке Новый Чижевичского сельсовета заинтересовал 18 человек, однако один участник не прошел регистрацию. Цена на лот в ходе торгов возросла в 20 раз. На участок в поселке Чижовка на ул. Солигорская, 39, данного сельсовета подали 11 заявлений.

Более подробную информацию об участках и жилых домах, не завершенных строительством, смотрите в нашей таблице:

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