Таксисты в Беларуси придумали новый способ «развода» пассажиров 9 15.01.2022, 8:34

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Следите за... приложением.

О чем вы думаете, когда садитесь в такси? Может быть, торопитесь на вокзал, в аэропорт? У вас запланирована дружеская встреча? Или все мысли о работе? Вызвав машину, мы не ждем, что нас обманут, — нет, только не в эпоху мобильных приложений, когда и маршрут, и стоимость поездки рассчитаны наперед. А между тем кто-то, похоже, придумал способ обхитрить всех. Следите... нет, не за руками, следите за приложением в своем смартфоне, пишет onliner.by.

Условие первое: оплата наличными

Один из читателей сайта столкнулся, как ему кажется, с новым способом развода от таксистов. Причем речь идет не о единичном случае: за небольшой промежуток времени трое разных водителей прибегли к одной и той же уловке, позволяющей им извлекать дополнительную прибыль с каждой поездки. Так что же придумали таксисты?

Прежде всего должны быть выполнены определенные условия: заказываем автомобиль через приложение, а в качестве способа оплаты указываем наличные. Машинка будет в течение нескольких минут, стоимость поездки нас устраивает. Приезжает водитель: «Здравствуйте». Все абсолютно как всегда, никаких поводов для подозрений.

Условие второе: отсутствие контроля

Мы не зря спрашивали, о чем вы думаете, когда садитесь в такси. Предположим, что дел у каждого хватает, даже если это созерцание проплывающих пейзажей в окне — позвольте наконец себе расслабиться.

Контролируете ли вы то, что происходит в приложении, которым вы воспользовались для вызова автомобиля? Время поездки, маршрут, стоимость — все это мы знаем с самого начала, вряд ли часто возникает желание что-то там перепроверить. И это второе необходимое условие для того, чтобы трюк удался. Потому что если вы заглянете в приложение во время поездки, как это сделал наш читатель, то можете с удивлением обнаружить, что водитель все еще дожидается вас в точке вызова. Да-да, тот самый водитель, который невозмутимо везет вас по указанному адресу.

Условие третье: усыпить бдительность

— В первый раз, увидев, что моя поездка висит в статусе «Водитель вас ожидает», я не был уверен в том, что именно происходит, поэтому уточнил у своего водителя, в чем может быть проблема. Он меня заверил, что все нормально, — рассказал наш читатель.

Все нормально, глюк программы. «Ой, вы знаете, сегодня у всех мобильники „тупят”, вы у меня не первый», — отговорки могут быть совершенно любые. Главное — усыпить вашу бдительность. Ну мало ли, что там эта программа показывает. Вот машина, вот водитель, приехали куда нужно, и стоимость поездки не изменилась — все же ок? «Вот, возьмите, сдачи не надо».

Правда, потом программа не предложила оценить поездку, а почему-то проинформировала, что «Заказ отменен службой такси». Эх, наверное, снова глюки.

Наш читатель, впрочем, одолеваемый сомнениями, все же написал в службу поддержки, приложив скриншоты. Ответ последовал по существу: водителю больше не дадут выполнять заказы в обход сервиса, следить за ним будут строго.

Выходит, никаких глюков не было?

Пассажир может быть хитрее водителя

То, что никаких глюков не было, наш читатель доказал, столкнувшись за неделю еще с двумя таксистами, которые поездку за наличные в приложении не начинали.

Тут же история какая: выходит, услуга не оказывается, раз поездка не начата. Значит, можно ее не оплачивать? Или можно пожаловаться на водителя в службу поддержки и контролирующие органы — те тоже наверняка заинтересуются тем, как человек налоги и отчисления платит.

— Вместо этого, когда мне снова попался такой таксист, я предложил ему заплатить за поездку 7 рублей вместо 9,2, которые показывало приложение. Ну или положенные 9,2, но тогда с квитанцией об оплате. Водитель выбрал первый вариант, — рассказал нам собеседник.

Когда же ему попался третий таксист, забывший начать поездку в приложении, клиент предложил заплатить уже на 3 рубля меньше положенной стоимости, и водитель снова согласился.

Никак комментировать возникшую ситуацию таксисты своему пассажиру не стали, на том и распрощались.

Что получает водитель?

Комментария из первых уст у нас пока нет, но мы в любой момент готовы выслушать мнение любой заинтересованной стороны. Пока лишь предположим, что, выполняя «серые» заказы в обход сервиса, таксист уходит от обязательных отчислений тому самому сервису, а также избегает уже упомянутых налоговых и прочих отчислений — информации о поездке нет, значит, водитель никого не вез и никаких денег не получал.

Почему это важно для пассажира?

Для пассажира стоимость поездки в любом случае остается той же, что рассчитана приложением. Нет риска внезапно попасть на 63 рубля или даже на гораздо большую сумму, как в случае с некоторыми водителями, работающими безо всяких приложений, зато с таксометрами и по своим собственным тарифам на абсолютно законных основаниях.

Так может и внимания на все это не обращать? Везут и везут — почему это вообще должно интересовать клиента?

Да все по той же причине: раз информации о поездке нет, то ее, выходит, и не было. Как быть в случае конфликтной ситуации, нарушения прав, в конце концов дорожно-транспортного происшествия? Те же Uber и «Яндекс Go» еще в 2019-м ввели дополнительное страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей на сумму до 10 тысяч евро. Но если поездка официально не совершалась, на что сможет рассчитывать пассажир? Ситуация усугубляется тем, что он может даже не знать об этом. Он-то вызывал такси как обычно, используя приложение, и совершенно не обязан в течение поездки контролировать, все ли работает корректно и не решил ли его кто-нибудь обмануть.

Возможно ли вообще обмануть программу?

Очевидно, что агрегаторы предпринимают масштабные меры для того, чтобы исключить все возможные сценарии обхода программы, но три поездки нашего читателя указывают на то, что бывают и исключительные ситуации. Все детали этой схемы нам пока неизвестны. Почему так долго не меняется статус поездки, а пользователь не получает никакого уведомления? Почему не начинается платный период ожидания клиента, что он также мог бы заметить в приложении? В конце концов, почему пользователь получил уведомление об отмене заказа службой такси, если программа, как можно было бы предположить, считает, что клиент так и не явился к вызванной им машине?

— Таксисты выключают и доступ в интернет, и GPS на своем смартфоне, где установлено приложение, еще до того, как пассажир садится в машину, — сделал предположение наш читатель.

Есть ли другие версии?

Комментарий «Яндекс Go»

Поскольку наш читатель все три раза вызывал автомобиль через приложение «Яндекс Go», мы обратились за комментарием в пресс-службу компании. Знают ли там об этом способе обойти систему, есть ли инструменты влияния на водителей и как правильно вести себя пассажирам?

— Такие случаи единичны. У нас есть специальные алгоритмы, которые определяют подобное поведение. Если система видит, что водитель намеренно злоупотребляет и нарушает правила сервиса, такого водителя отстраняют от заказов сервиса, — отметили в пресс-службе «Яндекс Go».

Знаете, что случилось с тремя таксистами, о которых шла речь выше? Они отстранены от заказов сервиса.

— Пользователям мы рекомендуем сразу сообщать о таких ситуациях в службу поддержки через приложение. Благодаря этому система алгоритмов постоянно дополняется и обновляется, — рассказали в компании.

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