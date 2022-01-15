Арестован бывший вице-министр энергетики Казахстана 15.01.2022, 13:32

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Сегодня утром он был снят с должности.

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана задержали бывшего вице-министра энергетики Жумабая Карагаева. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

"Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны [бывший] вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", - говорится в сообщении.

Сегодня утром стало известно, что в Казахстане освобожден от должности вице-министр энергетики Жумабай Карагаев.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан", - говорится в опубликованном в субботу сообщении пресс-службы правительства страны.

50-летний Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Был назаначен вице-министром энергетики в декабре 2019 года.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями, произошли столкновения протестующих с силовиками в Алматы.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение и отправил в отставку правительство. ОДКБ по просьбе руководства Казахстана направило туда военных, их вывод из Казахстана начался 13 января.

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