Безумный Таракан снова подставил Путина 17 16.01.2022, 13:59

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Зачем узурпатор бредил перед военными?

В субботу, 15 января, Лукашенко встретился с вернувшимися из Казахстана оккупантами. Он выдал военным бредовый рассказ, как якобы готовилась операция ОДКБ.

— Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана мной и Путиным в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах наш с Путиным замысел, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Телеграм-канал CYNIC считает, что эти признания скорее говорят о том, что никакой подготовки в операции не было, а Путин был втянут в игру Лукашенко.

— Изначально был виден хаос: не было известно окончательное количество войск, которое отправилось в Казахстан. К концу первого дня возник казус, потому что российские представители рассказывали о том, что отправили 3000 силовиков, а потом было сообщено, что итоговая сумма всех войск равна 2500 (российских больше, чем вообще всех?), хотя перед этим число было 3600. После того, как итоговое число оказалось меньше, чем число российских силовиков, цифра была увеличена в 2 раза и составила ~5000.

Это говорит о том, что никакой подготовки в операции не было — чувствовалась полнейшая дезорганизация.

Идентичная ситуация была и с целями войск. Одновременно с обращением Токаева российские «говорящие головы» начали вещать о возможности деления Казахстана на 2 части с целью присоединения северной части по модели «Крым 2.0», но от планов отказались.

В дальнейшем всплывала информация о том, что войска едут «подавлять протесты».

Постепенно целью операции стало не «подавление протестов», а «охрана инфраструктуры».

Причем через влияние Турции и Китая удалось уменьшить время пребывания войск на территории Казахстана в 4 раза.

Войска прибыли в Казахстан, когда ситуация была под контролем силовиков Токаева. В тот же день можно было отправлять обратно. Все, чем они занимались, — охрана зданий и переброс активов из рук в руки. В дальнейшем мы не увидим ни одного видео работы ОДКБ — ее банально не было (стрельба в пустоту из оружия с закрытым прицелом не считается). Первым делом, что сделали войска, — это спрятались куда подальше в кусты, чтобы на них не была совершена атака националистами из Казахстана.

Результаты операции:

1) Уничтожение влияния Назарбаева без риска для Токаева руками ОДКБ (Путин и Лукашенко «убрали» диктатора).

2) Консолидация силовиков Казахстана вокруг Токаева руками ОДКБ.

3) Снижение турбулентности в обществе, обеспечивающее возможность (но никоим образом не гарантию) реформ.

Из этой операции Путин, разработавший операцию за час (ее глубину уже обсудили), не получил ничего, а вот Лукашенко, втянувший Токаева и Путина в «трясину», обеспечил повод для дальнейших манипуляций во время торгов с Кремлем. Цель Лукашенко ясна — он хотел создать прецедент подавления протестной волны руками коллективных войск — и только его «ставка» в этой игре сыграла.

Причем карта самих военных Беларуси была скинута — деньги не дадут, про квартиры забудут. Восточную сторону демонстративно выставили за дверь, просунув на пост главы идеологии русофоба, которого, несмотря на истеричные крики ряда чиновников, полностью принял Кремль.

Лукашенко своей «репликой» фактически заявил следующее: «Я втянул Путина в авантюру».

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