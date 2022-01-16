В бобруйских магазинах заметили молоко с наклейками на китайском языке 12 16.01.2022, 21:23

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Белорусы в замешательстве.

В редакцию «Вечернего Бобруйска» написала читательница Татьяна с таким вопросом: «В магазине у дома («Санта» на проспекте Строителей в Бобруйске) обнаружили молоко с наклейками на лицевой стороне на китайском языке. И друзья в других магазинах тоже видели. Одному знакомому даже на работе такое выдали. С чем это может быть связано?»

На вопрос Татьяны ответил Сергей Козлов, руководитель Бобруйского филиала ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

– Для нашего белорусского потребителя на упаковке содержится вся информация на русском языке, но по стандартам мы можем дублировать текст и на иностранном языке. Это не противоречит правилам маркировки.

Конкретно в этом случае этикетка с китайскими иероглифами попала в наши магазины, потому что планируем поставлять туда нашу продукцию.

Прежде чем отправить молоко в Китай, мы опробовали наш новый принтер для печати этикеток, проверили что они хорошо держатся, а информация качественно пропечатывается. Так эта партия молока и попала на внутренний рынок, – пояснит Сергей Михайлович.

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