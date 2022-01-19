Режим Лукашенко начал выдавать паспорта жителям «ЛНР» и «ДНР» 7 19.01.2022, 20:09

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В 2021 году Беларусь выдала 2,9 тысячи паспортов жителям ОРДЛО.

Об этом в эфире «Громадського радио» рассказал соучредитель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.

«Беларусь начала выдавать паспорта жителям ОРДЛО. По состоянию на 2021 год 2,9 тысячи человек стали гражданами Республики Беларусь. Всего за 2021 год белорусские паспорта получили 3,1 тысячи украинцев», — говорит Лисянский.

По его словам, на начало января 813 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта.

«В пределах «союзного государства», которое рисует Путин, им нужно, чтобы в Луганске и Донецке жили не только россияне, но и из других стран, с которыми граничит Украина. Мы прогнозируем, что какой-нибудь конфликт или еще что-то, и здесь Лукашенко встает и говорит, что там живут белорусы и мы тоже их будем защищать. И уже фронт открывается не только на российских границах, но еще и на границе с Беларусью», — говорит Лисянский.

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