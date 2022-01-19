Андрей Санников и Валерий Цепкало: как победить?4
- 19.01.2022, 21:42
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Андрей Санников и Валерий Цепкало в прямом эфире обсудили стратегию изменения ситуации в стране.
На канале политолога и популярного YouTube-блогера Дмитрия Болкунца прошла дискуссия «Как победить? Навстречу переменам».
Стратегию изменения ситуации в стране в прямом эфире обсудили лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-заместитель министра иностранных дел Андрей Санников и кандидат в президенты Беларуси, бывший заместитель министра иностранных дел, создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.