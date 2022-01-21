То плюс, то минус: Как белорусским водителям действовать при перепадах температуры 1 21.01.2022, 13:07

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Резкие перепады температур ведут к разрушению асфальта – ямы появляются порой чуть ли не за одну ночь.

Мы давно привыкли, что оттепели и заморозки сменяют друг друга несколько раз за неделю. Приятного в этом мало и для автомобиля, и с точки зрения безопасности, ведь переходы из плюса в минус и обратно несут немало рисков, пишет abw.by.

И тут внезапно лед!

Гололед и гололедица на дороге приводят к резкому уменьшению сцепления колес с покрытием, а дополнительную опасность несет то, что происходит это, как правило, неожиданно для водителя. Вроде только что под колесами был мокрый или даже сухой асфальт, а тут внезапно оказался черный лед. И по закону подлости это выясняется в самый ответственный момент, когда надо тормозить или маневрировать.

На самом деле предсказать и проверить состояние дороги можно. Все-таки лед образуется при минусовой температуре, а в продуваемых ветром местах (на мостах и путепроводах, открытых участках дорог без искусственных и естественных заграждений) – и при небольшом плюсе. Недаром в современных автомобилях при падении температуры до +3°С появляется соответствующее сообщение о вероятности гололеда.

Так что переход от плюсовой температуры к минусовой или же колебания ее в районе нуля градусов – это повод проявлять осторожность и быть готовым к тому, что на дороге может образоваться лед. Далее – собственно состояние дороги и погодные условия. Если покрытие мокрое, недавно шли осадки или же имеется талая вода после оттепели, все это увеличивает риск образования льда.

Увидеть корку можно не всегда: белый и серый лед "прячется" на фоне снега, черный сливается с асфальтом. Да он вообще может быть припорошен снегом. Так что визуальный контроль, безусловно, важен, но он не гарантирует того, что вы точно заранее увидите обледенение дороги.

Понять, что сцепление с дорогой резко упало, можно разными способами, хотя некоторые доступны опытным или подготовленным водителям, а новичкам они не помогут или несут потенциальную опасность. Например, это относится к проверке с помощью резкого нажатия на педаль "газа" или тормоза: в первом случае будет провоцироваться пробуксовка, во втором – блокировка колес. В современных автомобилях и то и другое вызовет срабатывание трекшн-контроля и ABS соответственно, а вот на тех машинах, где нет систем активной безопасности, такая проверка может обернуться аварийной ситуацией – подобные случаи были. Так что способы рабочие, но потенциально небезопасные, требующие как минимум аккуратности.

Да, можно еще вспомнить про "пустеющий" руль, но снижение усилия на нем способен почувствовать не каждый водитель. Да и на многих моделях информативность управления теперь не так высока, как прежде.

Даже на чистом льду при равномерном движении по прямой машина остается стабильной. Проблемы начинаются при изменении скорости (увеличении тяги, торможении) или направления движения. То есть пока едем по прямой, состояние дороги, условно говоря, не является критичным. Но оно становится принципиально важным, когда вам надо разгоняться, тормозить или поворачивать. И, как назло, ледяные участки часто образуются именно в районе перекрестков и на поворотах. Что делать?

Оценивать погодные и дорожные условия. Если есть вероятность образования льда (а это температура ниже +3..+4°С, особенно при повышенной влажности, осадках или воде/снеге на дороге), лучше считать, что дорога может быть скользкой. Повторимся: лед виден не всегда, к тому же такие участки могут следовать резко за чистым асфальтом. Поэтому при риске гололеда/гололедицы перестраховываемся: начинаем торможение чуть заранее, скорость в поворотах (при маневрировании) снижаем с расчетом на плохой зацеп.

Держись колеи

Даже при хорошем "минусе" колея может доставлять неприятность, при переходе в "плюс" она становится ледяной, а при продолжительной оттепели дело может дойти до асфальта, но со снегом и льдом по соседству это становится очень опасным сочетанием.

Само по себе движение в колее безопасно, особенно если ехать спокойно, без резких маневров и разгонов-торможений. Проблема может возникать лишь в поворотах, да и то при переборе со скоростью.

Основная же опасность подстерегает в момент выезда из колеи или возвращения в нее. Ведь именно при таких действиях возникает риск того, что колеса автомобиля окажутся на разных по своим сцепным качествам покрытиях, что вызывает боковой увод и занос.

Также при попытке перестроения, выезда из колеи колеса могут получить упор (в случае с плотным снегом). Не так страшно, если это просто помешает выполнить маневр, но машина продолжит двигаться по колее как по рельсам. Хуже, если это спровоцирует занос. Также существует вероятность того, что машину "переставит" и она просто боком поедет по разным колеям, а это тоже, по сути, означает потерю контроля над управлением.

Что делать? Маневры выезда из колеи и заезда в нее лучше выполнять на меньшей скорости и с запасом по пространству (например, заранее перед встречным разъездом с одной общей колеей). Проходить повороты также лучше на меньшей скорости, чтобы не спровоцировать выброс наружу под действием центробежной силы. Если нет опыта езды по колее, лучше воздерживаться от перестроений и обгонов в таких условиях.

А тут еще ямы за ночь нарисовались...

Резкие перепады температур ведут к разрушению асфальта – ямы появляются порой чуть ли не за одну ночь! Их тоже, кстати, не всегда вино под снегом и лужами. В последние лучше не попадать даже на знакомых дорогах, а на неразведанных тем более. Просто объезжаем, а при невозможности такого маневра форсируем на небольшой скорости.

То же и с самими ямами: их лучше избегать. Вот только на зимней дороге это не всегда возможно, и тут важно помнить о том, что торможение и активные действия рулем могут приводить к сносу, заносу, в общем, к дополнительным проблемам. Понятно, что лучший способ избежать такой ситуации – смотреть на дорогу не только на 10 метров вперед, но и намного дальше, держать соответствующую дистанцию, скорость регулировать в соответствии с дорожными условиями и обзорностью.

Но, положим, не учли, прозевали – и ямы уже прямо по курсу. Тормозить или объезжать их поздно, волосы на голове рвать тоже. Что делать? Если и пытаться затормозить, то только до неровности, потому что попадать в/на нее при активном замедлении нельзя, так как передняя подвеска загружена, что увеличивает риск ее повреждения, а также повреждения колес. Использовать приемы разгрузки подвески без предварительной отработки на практике не будем, ведь в этом случае от них больше больше вреда, чем пользы.

Что можно посоветовать, так это проезжать яму по прямой, с выровненными передними колесами и ровным "газом". Это предельно универсальный совет, все возможные вариации могут как помочь, так и навредить.

Bердикт

На самом деле все можно свести к набору общих мыслей и рекомендаций. Колебания температуры могут привести к изменению состояния дорожного покрытия (появление льда, колеи, ям). Если текущие условия (дорожные, погодные) способствуют такому сценарию, как минимум водитель долен понимать, что риск аварийных ситуаций увеличивается.

А это означает, что и на дорогу перед собой он должен смотреть внимательно, и скорость выбирать с учетом дорожных и погодных условий (в поворотах, при торможении – с расчетом на возможное резкое снижение сцепления покрытия), и дистанцию держать увеличенную, и от маневров рискованных по возможности отказываться.

Вы скажете, что это банально и известно, все это знают, но сводки об авариях говорят о другом. Не бойтесь казаться в чужих глазах перестраховщиком или "чайником", берегите себя и близких – это важнее.

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