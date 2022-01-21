Чемпионат Беларуси массово покидают футболисты 4 21.01.2022, 19:51

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Турнир уже потерял минимум полсотни игроков.

Все лидеры белорусского футбола потеряли своих основных игроков: те отдают предпочтение выступлениям в более стабильных странах, пишет «Белсат».

Белорусские клубы уже не могут платить игрокам на прежнем уровне, и чемпионат деградирует, даже не стартовав. Многие команды были вынуждены снизить игрокам зарплату. Ни один белорусский клуб не попал на зарубежные сборы: они вынуждены готовиться к сезону в не самых благоприятных условиях. Не удивляет, что в таких обстоятельствах география мест, куда уехали играть с чемпионата Беларуси, сильно расширилась.

Чемпион готовится в Минске и может забыть про бывший шик

Чемпион сокращает зарплаты и вместо Турции работает на сборы в Минске. Ранее «Шахтер» бесконтрольно тратил сотни тысяч долларов, теперь же не может позволить себе много платить. Клуб покинули легионеры – Дарбо, Секе, Иванович, Вукманич, Антич, и белорусы, которые не согласились на снижение зарплаты: Кендыш, Гутор и Стасевич. На смену им приглашают игроков с более низкими запросами, как братьев Кабышевых, которые ранее играли в первой лиге за могилевский клуб «Днепр».

Руководитель БАТЭ ходил на инагурации, но ему это не помогло

Еще печальнее ситуация в борисовском БАТЭ. Руководитель клуба Андрей Капский посещал тайную инаугурацию Лукашенко, а теперь даже не может принять самостоятельного решения касательно главного тренера клуба. В Министерстве спорта запретили назначить главным тренером Кирилла Ольшевского. Тот стал неблагонадежен после поддержки Александра Ивулина. Неудивительно, что клуб покинули практически все стилеобразующие игроки: голкипер Чичкан, защитник Волков, полузащитник Карасев перебрались в Россию, игрок сборной Беларуси Яблонский выбирает между Казахстаном и Польшей, Лазарчик – в Чехии, а 33-летний Павел Нехайчик объявил о завершении игровой карьеры. Форвард Дмитрий Юсов будет выступать в одесском «Черноморце», еще один нападающий, Николай Сигневич, будет выступать в Греции.

Лукашенко попросил остаться, но африканский футболист убежал при первой возможности

Минское «Динамо» – под надежной опекой милиции: именно БФСО «Динамо» владеет клубом. В прошлом году Лукашенко на открытии нового стадиона клуба обратился к легионеру команды Жана По: мол, только не убегай из Беларуси, диктатуры у нас нет. Игрок уехал в отпуск и в Беларусь уже не вернулся, отдав предпочтение контракту с предпоследней командой Египта. Так же поступил один из лидеров клуба и сборной Владислав Климович, который уехал в Венгрию. Украинец Бацула, тоже один из лидеров команды, вернулся на родину. А хавбек Селява подписал контракт с «Ростовом».

Зайцев уже не может много тратить на футбол

Наибольшие потери – у брестского «Руха», его на прежнем уровне уже не может финансировать кошелек Лукашенко Александр Зайцев. О них мы уже писали, на сегодняшний день брестскую команду покинули 12 основных игроков. А вместо Турции клуб готовится к сезону в пинском манеже.

Куда еще уезжают из Беларуси

Футболисты с чемпионата Беларуси уехали уже в 12 стран. Самые популярные варианты – Россия, Украина и Израиль. Но есть и другие. Защитник «Руха» Артем Рахманов будет выступать за «Астану» из Казахстана и готовится к сезону в Турции. Украинец с белорусским видом на жительство Александр Нойок живет и выступает на Кипре, бывший игрок ФК «Минск» Майкл Лопес поехал играть в Финляндию, есть теперь белорусы в Чехии и Венгрии, а самый странный вариант продолжения карьеры выбрал форвард «Крумкачей» Иван Верес, который поехал выступать на Мальдивы и подписал контракт с клубом «Юнайтед Виктори».

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