Уроженца Беларуси приговорили в США к году тюрьмы за финансирование Дональда Трампа 1 22.01.2022, 15:32

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Он также заплатит штраф в размере 10 тысяч долларов.

в США суд приговорил 55-летнего бизнесмена белорусского происхождения Игоря Фрумана к одному году и одному дню лишения свободы. Его признали соучастником сговора с целью привлечения иностранных средств для финансирования избирательных кампаний республиканских политиков, в том числе самого Трампа, сообщает телекомпания CNN.

Сторона обвинения предлагала назначить срок от 37 до 46 месяцев. Судья Пол Откен назначил не столь длительный срок, который изначально просило обвинение. Фруман должен явиться 15 марта для отбывания тюремного срока. Он также заплатит штраф в размере 10 тысяч долларов.

Игорь Фруман родился в 1966 году в городе Калинковичи Гомельской области, но еще в 1980-х переехал в США. В 2005 году он женился на уроженке Одессы Елизавете Наумовой, отец которой – Валерий Наумов – во времена СССР был директором магазина «Фрукты-Овощи» на Дерибасовской, а в начале 90-х стал одним из самых заметных бизнесменов в городе.

В Киеве паре принадлежит лаундж-ресторан Buddha-Bar, расположенный на Крещатике. В 2017 году Елизавета Наумова подала на развод, но спор о дележе имущества супругов продолжается до сих пор.

Как выяснило следствие, в начале мая 2018 года Игорь Фруман и еще один бизнесмен, уроженец Украины Лев Парнас встретились за ужином с Дональдом Трампом в вашингтонском отеле Trump International. Бизнесмены предложили республиканцам компромат на возможного претендента на президентский пост от Демпартии Джо Байдена, ссылаясь на свои связи в высших эшелонах украинской власти.

В этом же месяце офшорная компания Global Energy Producers, зарегистрированная бизнесменами в штате Дэлавер, перечислила взнос в размере 325 тысяч долларов в один из избирательных фондов, поддерживающих Трампа. В следующие месяцы Фруман перевел 15 тысяч в предвыборный фонд бывшего губернатора штата Флорида Рика Скотта, 35 тысяч – на избирательную кампанию республиканца Адама Патнама и 50 тысяч – в предвыборный фонд сторонника Трампа Рона ДеСантиса.

На счета еще двух общественных организаций, поддерживающих переизбрание Трампа, – Trump Victory и Donald J. Trump for President – лично Фруман перевел максимально разрешенные законом суммы – по 2700 долларов. Общая сумма пожертвований, сделанных бизнесменами, составила 576 тысяч долларов.

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