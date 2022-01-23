США и Германия опровергли слухи об эвакуации дипломатов из Киева 2 23.01.2022, 9:41

В Берлине и Вашингтоне внимательно следят за ситуацией.

Госдепартамент США и Министерство иностранных дел Германии заявили, что не намерены эвакуировать сотрудников своих посольств в Украине, сообщает korrespondent.ne.

Как информирует ТАСС, в Госдепе отметили, что им нечего объявить в настоящий момент и что ведомство тщательно планирует действия в чрезвычайных обстоятельствах на тот случай, если ситуация в области безопасности ухудшится, но это обычная практика.

Кроме того, американский дипломат напомнила, что власти США уже рекомендовали соотечественникам пересмотреть свои планы посещения Украины, поэтому если понадобится эвакуация, она не будет проводиться за счет государства.

В свою очередь немецкое агентство FAZ со ссылкой источники в МИД Германии сообщает, что Берлин не готовит "никаких мер по сокращению персонала посольства или по вывозу членов их семей".

"Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших дипломатических миссий в Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Евросоюзе и на международном уровне", - заверили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия уже начала вывозить из Украины сотрудников своих посольств и их семьи. В Москве эту информацию также опровергли, а в Киеве заявили, что им об этом ничего не известно.

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