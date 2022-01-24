Белорусская биатлонистка будет выступать за сборную Финляндии на Олимпиаде-2022 2 24.01.2022, 20:39

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Анастасия Киннунен выступала за Беларусь на Играх-2014.

Белоруска Анастасия Киннунен выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине в составе сборной Финляндии.

Также в списке Мари Эдер, Эрика Яэнкяэ, Анастасия Киннунен и Суви Минккинен, Туомас Харьюла, Олли Хииденсало, Хейкки Лайтинен и Теро Сеппяля, сообщает IS.

Киннунен, в девичестве Дуборезова, во второй раз в карьере примет участие в Олимпиаде в качестве биатлонистки. В Сочи-2014 Анастасия выступала за Беларусь. В Ванкувере-2010 спортсменка принимала участие в соревнованиях лыжниц.

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