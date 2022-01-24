закрыть
24 января 2022, понедельник, 21:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусская биатлонистка будет выступать за сборную Финляндии на Олимпиаде-2022

2
  • 24.01.2022, 20:39
  • 7,124
Белорусская биатлонистка будет выступать за сборную Финляндии на Олимпиаде-2022

Анастасия Киннунен выступала за Беларусь на Играх-2014.

Белоруска Анастасия Киннунен выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине в составе сборной Финляндии.

Также в списке Мари Эдер, Эрика Яэнкяэ, Анастасия Киннунен и Суви Минккинен, Туомас Харьюла, Олли Хииденсало, Хейкки Лайтинен и Теро Сеппяля, сообщает IS.

Киннунен, в девичестве Дуборезова, во второй раз в карьере примет участие в Олимпиаде в качестве биатлонистки. В Сочи-2014 Анастасия выступала за Беларусь. В Ванкувере-2010 спортсменка принимала участие в соревнованиях лыжниц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч