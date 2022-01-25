Дряхлеющие Лукашенко и Путин не окунались в этом году в ледяную воду: что известно 11 25.01.2022, 11:07

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Со здоровьем стало совсем плохо?

В 2022 году на Крещение (19 января) Лукашенко и Путин не окунались в прорубь.

Про погружение в ледяную воду Лукашенко в этом году нигде не сообщалось. Обычно его пресс-служба широко освещает это событие.

То, что Лукашенко, вероятно, не окунался в этот раз, может быть связано с перенесенным «омикроном». Конкретную дату Лукашенко не назвал, однако рассказал, что во время болезни не отменял встречи (такие, как посещение Храма 7 января, Церемония вручения премии «За духовное возрождение» 11 января, прием на Старый Новый год 14 января и другие).

Исходя из его слов, еще 15 января, когда встречался с белорусскими военными на аэродроме Мачулищи, ему было «не очень хорошо».

Что касается Путина, то, как сообщил ТАСС, он в этом году на Крещение решил не окунаться в прорубь «в связи с эпидемиологическими условиями».

«В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями», — рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кстати, осенью 2021 года Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении.

Как Лукашенко и Путин окунались в прошлом году?

В 2021 году пропагандисты хвастался, что тот «каждый год соблюдает традицию Крещения».

ГосСМИ также выкладывали видео с погружением: Лукашенко выглядит на нем как выживший из ума старик в саване и со странным языческим кулоном на шее.

Лукашенко также напоил водой из родника своего шпица Умку.

После этого его окунание стало мемом.

Накануне президент РФ Владимир Путин разделся до синих трусов, чтобы искупаться в Крещенской проруби. Все действо показали на телеканале «Россия 1».

Владимир Путин окунулся в крещенскую прорубь pic.twitter.com/4QIXG5mtzA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2021

Раньше российский президент так делал чуть ли не каждый год.

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