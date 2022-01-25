В Тихом океане после извержения вулкана целый остров ушел под воду 25.01.2022, 14:25

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Опубликованы уникальные снимки из космоса.

Больше недели назад в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Одно из явных последствий — почти исчез целый остров. «Роскосмос» опубликовал в своем канале в Twitter снимок, по которому можно проследить, что осталось от острова.

Извержение вулкана продолжалось несколько дней.

«Основной удар пришелся на острова Тонга. Спутник #КанопусВ проводит мониторинг последствий. Здесь вы можете увидеть границу острова до извержения», — сообщил «Роскосмос».

Во время извержения погибло несколько человек, разрушена местная инфраструктура и сотни зданий. Канал Discover опубликовал фотографию в Telegram, на которой видно, как остров выглядел раньше.

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