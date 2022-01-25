Политолог о действиях Лукашенко: Cколько можно заниматься отползанием в «кустики»? 6 25.01.2022, 14:57

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Андрей Суздальцев

Кто оккупант? Где агрессия с Запада?

Обратила на себя следующая фраза Лукашенко: «Ну где же ты был борец за суверенитет и независимость в двадцатом году, когда нас вот-вот готовы были оккупировать». Это очень важный момент в риторике белорусского руководителя, который уже стал едва ли не краеугольным камнем белорусской пропаганды, в свою очередь доказывающей легитимность шестого срока Лукашенко, пишет в своем Telegram-канале российский политолог Андрей Суздальцев.

Речь идет о проигрыше Лукашенко президентских выборов 2020 года и фальсификации итогов народного голосования. Именно после озвучивания сфальсифицированных итогов ЦИКом во главе с Ермошиной начались три месяца уличных протестов, которые так перепугали белорусское руководство.

Но что интересно. Если в первые полгода Лукашенко и белорусская пропаганда яростно доказывала, что 81% голосов за нынешнюю белорусскую власть является истиной и правдой, но уже к весне 2021 года, после VI Всебелорусского собрания тема выборов стала как-то замыливаться. Выступают, к примеру, на белорусском ТВ «прикорытные эксперты», так они говорят об уличных акциях, но не о потасованных итогов голосования.

С осени 2021 года события августа 2020 года в словах Лукашенко и белорусских пропагандистов уже предстают в виде какого-от нашествия с Запада, оккупации и агрессии.

Кто оккупант? Где агрессия с Запада? Как говорят в такого рода случаях: «Адреса, явки, фамилии, давайте, где это все?»

Ну так где фамилии этих натовских генералов, которые должны были в августе 2020 года на танках «проутюжить» Беларусь, где эти десятки, если не сотни внешних агентов, где факты раздачи денег на маршах, где эти фамилии, агентура западных стран?

Ну сколько можно заниматься выкручиванием и отползанием в «кустики»… Как говорит Лукашенко: «Факты на стол!»

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