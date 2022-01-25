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В Лунинецком районе Audi «намотало» на дерево

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  • 25.01.2022, 21:37
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В Лунинецком районе Audi «намотало» на дерево

Фотофакт.

Один человек погиб и два получили травмы в аварии, которая произошла 25 января, около 17.10, в Лунинецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено, что 20-летний водитель Audi ехал по деревне Сосновка. На закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель, 23-летний и 37-летний пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где последний умер.

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