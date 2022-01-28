«Есть опасения, что кто-нибудь может пустить эшелон с российскими военными под откос» 5 28.01.2022, 9:02

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Белорусские железнодорожники рассказали о беспрецедентных мерах охраны на пути воинских составов из РФ.

Переброска воинских эшелонов на территорию Республики Беларусь активно продолжается.

Недавняя попытка Лукашенко оправдаться, приводя бредовые аргументы про размещение воинских эшелонов, а именно невозможности принятия такого количества (200 — ред.) поездов в течении короткого времени, ещё раз подтверждает факт сокрытия масштабов переброски войск РФ на территорию Беларуси.

Конечная цель происходящего неизвестна, но из-за большого количества прибывающего воинского контингента со стороны Российской Федерации, эти учения являются непосредственной угрозой суверенитету Республики Беларусь, а также преступным втягиванием нашей страны в военно-политические игры российской власти, пишет "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Отметим, что прохождение "литерных" поездов по территории Республики Беларусь происходит под непосредственным физическим контролем сотрудников КГБ, согласно специально разработанному "Распоряжению об обеспечении охраны железнодорожных путей, станций и искусственных сооружений в момент следования воинских эшелонов", которое из-за угрозы совершения "диверсий", впервые за долгое время начало покорно выполнять. Под контроль берутся стратегические узлы инфраструктуры БелЖД.

Пример касательно охраны: при следовании воинских эшелонов по Белорусской железной дороге безопасность их продвижения контролируется посредством нахождения сотрудников КГБ в зданиях постов электрической централизации (ЭЦ) на некоторых станциях БелЖД, которые расположены на всей протяженности участка следования воинских эшелонов из РФ.

У "сотрудников" есть опасения, что кто-нибудь может пустить эшелон под откос на сбрасывающей стрелке.

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