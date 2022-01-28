«Купил электромобиль и не могу его зарядить» 16 28.01.2022, 11:52

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Водитель из Гродно рассказал о своей ошибке.

Жители Гродно обратили внимание на случай, когда во дворе многоэтажки пытались зарядить электрический Nissan Leaf.

«АвтоГродно» удалось разыскать мужчину. Он рассказал, что купил электромобиль недавно и у него сразу возникли сложности с зарядкой в нашем городе.

Владелец Nissan Leaf пояснил АвтоГродно, что начал эксплуатировать электромобиль буквально полтора месяца назад. Машина прибыла из США и была доставлена на лафете прямо в Гродно.

- Нам привезли Nissan Leaf и у него было еще немного запаса электроэнергии. Мы поехали заряжать его на парковку у ТРК "Тринити". Берем коннектор у одной из станций, пытаемся воткнуть его в "гнездо" нашего электромобиля, а коннектор и гнездо несовместимы. Выяснилось, что у нашего электромобиля медленный порт для зарядки батареи, а подавляющая часть зарядных станций в Гродно - так называемые быстрые.

- То есть в момент покупки вы не знали, что у электромобиля нет "быстрого порта”?

- Не знали. Вы в прошлой статье правильно описали, что некоторые Nissan Leaf выпускались только с медленными портами и нам попалась как раз такая версия. В момент покупки мы не знали про эту особенность, фотографий порта продавец не размещал.

- Но несколько медленных станцией ведь в Гродно есть?

- Их можно пересчитать по пальцам и они находятся на противоположном конце города от нас. То есть, это станции, которые когда-то подарил городу гость из Германии Томас, а также у "Евроопта" на Тимирязева. Еще две станции есть в сети "Маланка", это станция на Горького у "Ледового дворца" и на Социалистической. Правда, у последней нет кабеля, нужно приезжать со своим, у нас такого кабеля пока нет.

- У Nissan Leaf запас хода около 120 километров летом и около 70 километров зимой. Как вы заряжаете свой электромобиль, живя в многоэтажке?

- Несколько раз ездил на другой конец города к общественным станциям, несколько раз просился зарядить электромобиль у друга в частном доме. Недавно купил адаптер для зарядки от сети в 220 Вольт и проверил ее работоспособность возле дома, фотография сразу попала к вам на сайт, - улыбается мужчина.

- То есть зарядка возле дома была проверкой адаптера?

- Верно. Мы купили сертифицированный в Беларуси адаптер и сразу после приобретения решили проверить, рабочий ли он.

- Чтобы не мучаться с поиском розеток и медленных станций, может быть есть смысл установить в Nissan Leaf порт быстрой зарядки?

- Этот вопрос я изучал и нашел порт лишь за цену в около 1500 белорусских рублей. Но в Гродно не нашел специалистов, которые занимаются подобными работами. Нужно ехать в Минск. В столицу Nissan Leaf своим ходом не доберется, нужно везти на лафете туда и обратно. Еще оплатить саму установку, выходит накладно. Поэтому эту идею отложил.

- Что же тогда делать?

- Пока я вижу выход только в установке щитка для зарядки во дворе нашего ЖСПК. Сейчас прохожу согласования.

- Если не получится согласовать, что тогда?

- Придется продавать этот Nissan Leaf для тех, кто живет в частном секторе. Нам пользоваться таким электромобилем будет нереально. К слову, в Гродно есть не менее 10 электромобилей, у которых установлены лишь порты медленной зарядки. Их владельцы тоже испытывают трудности по поводу подзарядки от общественных станций, но они живут в частном секторе и так остро эту проблему не чувствуют.

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