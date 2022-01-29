Reuters: РФ начала поставку к границе с Украиной запасов крови, необходимой для лечения раненых 6 29.01.2022, 16:06

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Также сообщается, что Россия перебросила к границе медицинские подразделения.

Россия начала поставки запасов крови и медицинских материалов к границе с Украиной. Об этом пишет Reuters (перевод - «Медуза») со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам собеседников агентства, такие малозаметные на первый взгляд детали на деле имеют решающее значение для оценки того, на каком уровне находится готовность Москвы начать вторжение на Украину.

The Wall Street Journal, в свою очередь, пишет, что Россия перебросила к границе медицинские подразделения.

При этом, отмечает издание, разные западные страны на основании одних и тех же разведданных делают разные выводы о намерениях России — в то время как США склонны полагать, что может начаться полномасштабная война, европейцы считают, что «Путин блефует».

Россия стягивает войска к границе Украины на протяжении последних нескольких месяцев. По оценкам украинской разведки, в регионе сейчас сосредоточены более 100 тысяч военных. Россия категорически отрицает наличие планов о вторжении на территорию соседней страны.

На фоне переброски войск Россия начала переговоры с НАТО и США о гарантиях по безопасности в Европе. Москва потребовала от Вашингтона прекратить расширение НАТО на восток и исключить возможность включения Украины в альянс. США заявили, что не готовы принять эти условия.

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