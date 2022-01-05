В Талдыкоргане протестующие сносят памятник Назарбаеву: видео

В Талдыкоргане протестующие сносят памятник Назарбаеву: видео5
- 5.01.2022, 16:44
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Ситуация в Казахстане напоминает «Ленинопад» в Украине.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
Толпа пытается снести памятник экс-президенту Назарбаеву в Талдыкоргане, который здесь установили в 2016 году.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.