В Талдыкоргане протестующие сносят памятник Назарбаеву: видео 5 5.01.2022, 16:44

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Ситуация в Казахстане напоминает «Ленинопад» в Украине.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

Толпа пытается снести памятник экс-президенту Назарбаеву в Талдыкоргане, который здесь установили в 2016 году.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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