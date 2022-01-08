Сборная Беларуси по гандболу не смогла сыграть в Венгрии 8.01.2022, 19:44

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Спортсмены возвращаются домой.

Мужская сборная Беларуси по гандболу не смогла сыграть в Венгрии и возвращается на родину, сообщает «Еврорадио». Товарищеские матчи отменили после положительного теста на COVID-19 у одного из белорусских гандболистов.

Сначала отменили намеченный на 6 января поединок с венграми, а после и матч 7 января с Бахрейном (так решили организаторы турнира). Белорусскому гандболисту в Венгрии сделали повторный тест, и он уже был отрицательный.

Таким образом поездка сборной оказалась туристической.

Уже 13 января стартует чемпионат Европы.

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