Сборная Беларуси по гандболу не смогла сыграть в Венгрии
- 8.01.2022, 19:44
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Спортсмены возвращаются домой.
Мужская сборная Беларуси по гандболу не смогла сыграть в Венгрии и возвращается на родину, сообщает «Еврорадио». Товарищеские матчи отменили после положительного теста на COVID-19 у одного из белорусских гандболистов.
Сначала отменили намеченный на 6 января поединок с венграми, а после и матч 7 января с Бахрейном (так решили организаторы турнира). Белорусскому гандболисту в Венгрии сделали повторный тест, и он уже был отрицательный.
Таким образом поездка сборной оказалась туристической.
Уже 13 января стартует чемпионат Европы.