закрыть
1 октября 2022, суббота, 10:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Первые четыре страны поддержали ускоренное вступление Украины в НАТО

4
  • 1.10.2022, 9:29
  • 6,260
Первые четыре страны поддержали ускоренное вступление Украины в НАТО

Внешнеполитические ведомства опубликовали идентичные заявления.

Первые четыре государства-члена НАТО публично заявили о своей поддержке заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Речь идет о странах Балтии (Литва, Латвия и Эстония) и Канаде, сообщает dialog.ua.

Литовское, латвийское и эстонское внешнеполитические ведомства опубликовали в соцсетях идентичные заявления, в которых говорится, что они полностью поддерживают скорейшее присоединение Украины к НАТО.

Балтийские государства уверены, что смелость украинцев обязательно укрепит военно-политический блок.

О поддержке украинской заявки на вступление в Североатлантический альянс сообщила и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что позиция канадской стороны по этому вопросу остается неизменной: Оттава по-прежнему верит в политику открытых дверей НАТО.

Тем временем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинская сторона проводила консультации с НАТО и ООН перед подачей заявки. Эти контакты осуществлялись на уровне экспертов и первых лиц государств.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак провели не один раунд переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем<юB> и смогли найти аргументы для убеждения его в том, что пришло время жестко ответить России ради безопасности в мире.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип