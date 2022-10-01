Первые четыре страны поддержали ускоренное вступление Украины в НАТО 4 1.10.2022, 9:29

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Внешнеполитические ведомства опубликовали идентичные заявления.

Первые четыре государства-члена НАТО публично заявили о своей поддержке заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Речь идет о странах Балтии (Литва, Латвия и Эстония) и Канаде, сообщает dialog.ua.

Литовское, латвийское и эстонское внешнеполитические ведомства опубликовали в соцсетях идентичные заявления, в которых говорится, что они полностью поддерживают скорейшее присоединение Украины к НАТО.

Балтийские государства уверены, что смелость украинцев обязательно укрепит военно-политический блок.

О поддержке украинской заявки на вступление в Североатлантический альянс сообщила и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что позиция канадской стороны по этому вопросу остается неизменной: Оттава по-прежнему верит в политику открытых дверей НАТО.

Тем временем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинская сторона проводила консультации с НАТО и ООН перед подачей заявки. Эти контакты осуществлялись на уровне экспертов и первых лиц государств.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак провели не один раунд переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем<юB> и смогли найти аргументы для убеждения его в том, что пришло время жестко ответить России ради безопасности в мире.

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