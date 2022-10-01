Двойной удар по печени 1 1.10.2022, 12:46

Обращение Путина и спич Охлобыстина наконец полностью совпали по содержанию.

Преподаватель Университетского колледжа Лондона, политолог Владимир Пастухов высказался о всех оттенках российской пятницы.

– Одно частное наблюдение за суверенным паноптикумом, – пишет Владимир Пастухов. – До вчерашнего дня консенсус состоял в том, что Путин и Охлобыстин – это два совершенно разных человека. Мол, Охлобыстин стебет, а Путин расчетливо играет.

После вчерашнего двойного удара по печени (в Кремле и потом на Красной площади) стало казаться, что это одно и то же лицо. Дело в том, что обращение Путина и спич Охлобыстина наконец полностью совпали по содержанию. Разница лишь в темпераменте.

Но и там, и там мания величия, осложненная манией преследования. Это делает Путина абсолютно недоговороспособным для Запада. Никакой надежды на компромисс, «большую сделку», размен на «шахматной доске» больше нет.

С Охлобыстиными не договариваются.

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