Эксперт: На Западе могут делать ставку на внутридворцовые конфликты в Кремле 1.10.2022, 16:44

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Может начаться большая смута.

На Западе могут делать ставку на внутридворцовые конфликты в Кремле, однако сценарий физического устранения Путина там пока не рассматривают. Об этом в интервью «Главреду» рассказал политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По его словам, кремлевская политика остается неизменной со времен фразы, приписываемой Черчиллю о том, что политика Кремля напоминает схватку бульдогов под ковром и о том, кто победил можно судить по тому, чей труп будет выброшен на поверхность.

«Путин референтен массовому российскому обывателю. И я себе тяжело представляю, как кто-то другой, кто придет после Путина, откажется от Крыма и того, что было подписано (решения об аннексии украинских территорий. - прим.). Если, конечно, за спиной у него не будет ситуации военного разгрома РФ или начавшейся «большой смуты» - это единственные факторы, которые могут повлиять», - отметил Золотарев.

В то же время, по мнению эксперта, Кремль пока контролирует ситуацию внутри России, и протесты, которые начались в ряде регионов РФ на фоне объявления частичной мобилизации, пока не слишком результативны.

«В Дагестане они не допустили фатальных ошибок и вовремя спохватились относительно перегибов... Эти протесты не организованы, у них нет лидера и это во многом предопределяет их характер как бунта. А бунт, как известно, обречен на неудачу. Поэтому пока эта ситуация контролируема. Кавказ - очень специфический регион, но я не думаю, что чеченцев бросят подавлять антивоенные выступления - при всем желании, такой глупости в Кремле не совершат. Глупости у них, конечно, хватает, но вот так ломать дрова они явно не будут», - считает Золотарева.

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