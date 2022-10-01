закрыть
1 октября 2022, суббота, 21:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минобороны Украины: В Лимане оккупанты передислоцировались в пакеты или в плен

7
  • 1.10.2022, 21:13
  • 6,628
Минобороны Украины: В Лимане оккупанты передислоцировались в пакеты или в плен

«Изюм 2.0».

Большая часть российских войск, которые находились в городе Лиман в Донецкой области, сдались в плен или «передислоцировались» в мешки для трупов.

«Благодарим Министерство обороны России за успешное сотрудничество в организации учений «Изюм 2.0».

Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен. У нас к вам один вопрос: хотите ли вы повторения?», - говорится в сообщении Министерство обороны Украины в Twitter.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип