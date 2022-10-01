Минобороны Украины: В Лимане оккупанты передислоцировались в пакеты или в плен 7 1.10.2022, 21:13

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«Изюм 2.0».

Большая часть российских войск, которые находились в городе Лиман в Донецкой области, сдались в плен или «передислоцировались» в мешки для трупов.

«Благодарим Министерство обороны России за успешное сотрудничество в организации учений «Изюм 2.0».

Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен. У нас к вам один вопрос: хотите ли вы повторения?», - говорится в сообщении Министерство обороны Украины в Twitter.

We thank the “Ministry of Defense” of 🇷🇺 for successful cooperation in organizing the "Izyum 2.0" exercise. Almost all russian troops deployed to Lyman were successfully redeployed either into body bags or into 🇺🇦 captivity. We have one question for you: Would you like a repeat? pic.twitter.com/wmPi2LJROw — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022

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