«Моя смена длится 12 часов, за которые я получаю в среднем по 30 рублей» 1 1.10.2022, 21:27

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История отца-одиночки, который должен банку больше 26 000 рублей.

59-летний житель Витебска Евгений Колычев — отец-одиночка, он воспитывает двоих детей. Шесть лет назад он развелся с супругой, отсудил сына и дочь, а затем вернулся из Бельгии на родину в Беларусь. Благодаря указу № 240 семья получила льготный кредит и построила однокомнатную квартиру. За нее ежемесячно нужно выплачивать по 200 рублей, плюс еще 250 рублей за автомобиль, также купленный в кредит. В этом году у семьи возникли финансовые трудности: последние три месяца платить по кредитам нечем. Теперь из-за неуплаты долга белорус может потерять свое имущество. Его историю рассказал myfin.by.

Евгений работает таксистом. Несколько лет назад знакомый посоветовал ему купить в салоне новый автомобиль на льготных условиях. Мужчина выбрал машину Lada Largus за $ 12 500, оформил кредит на 10 лет. Новый семиместный универсал, по его словам, стал отличным подспорьем в работе. Евгений заключил договор со службой такси «Максим», его доход ежемесячно составлял не менее 1400 рублей.

— В 2019 году это были неплохие деньги, нам с детьми на все хватало. Но началась пандемия коронавируса, количество заказов резко сократилось. А потом я и сам приболел — появились проблемы с седалищным нервом. Работать толком не мог, по кредитам появилась задолженность.

На финансовую помощь от близких мужчине рассчитывать не приходится. Евгений говорит, что еще во время пандемии пытался найти работу через биржу труда и даже трудоустроился водителем на госпредприятие. Но оказалось, что, прежде чем сесть за руль, ему нужно самостоятельно отремонтировать служебную машину:

— Но я водитель, а не слесарь, поэтому тут же уволился.

Когда начались проблемы со здоровьем, Евгений на несколько месяцев остался без того скромного дохода, который получал благодаря пассажирским перевозкам. Говорит, что появилась задолженность по обоим кредитам.

Но если в одном банке ситуацию удалось урегулировать и отцу-одиночке пошли навстречу, предоставив отсрочку, то во втором банке договориться не получилось. Евгению предложили погасить кредит, выплатив около 26 600 рублей. Таких денег у него не оказалось.

— В итоге у меня забрали машину, так как она является залоговым имуществом. Сейчас банк пытается ее продать. А еще судебные исполнители описали вещи, которые были у нас в квартире. В перечень для изъятия включили стол-книгу, на котором дети делают уроки, старенькие телевизор, пылесос, микроволновку, комод, часы, принтер и даже картину на стене, — говорит Евгений.

Машину судебные исполнители оценили в 25 000 рублей, все, что было в квартире должника, — в 415 рублей. Можно было бы спасти хотя бы мебель и бытовую технику. 415 рублей — небольшая сумма, но даже ее у семьи на руках сейчас нет.

Мужчина подрабатывает таксистом у местного предпринимателя, ездит на машине, которую тот ему предоставляет. В итоге 70% заработка отдает хозяину.

— Моя смена длится 12 часов, за которые я получаю в среднем по 30 рублей. Сегодня за такую сумму втроем прожить очень сложно, не говоря уже о том, чтобы возвращать с нее кредиты, — говорит он и добавляет, что оказался в безвыходной ситуации. Рассчитывал за счет кредитов улучшить жизнь семьи, но в итоге стало только хуже.

— Машина уже через год начала «сыпаться», ремонт требовал денег. Я в непростой ситуации оказался: из-за возраста на ту же шабашку в Россию уже не берут, да и в Витебске с работой все сложно. Так что не представляю, что теперь делать.

По словам мужчины, отсрочка по уплате второго кредита и возврат машины могли бы решить проблему, но как убедить банк пойти ему навстречу, отец-одиночка не знает.