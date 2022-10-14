Ученые рассказали, на каком боку полезнее спать 14.10.2022, 22:01

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Несколько простых способов улучшить качество сна.

Правильно подобранные подушки могут улучшить положение во сне, выровняв шею и спину, чтобы уменьшить давление на позвоночник. Но вот на каком боку лучше спать, на левом или правом? Об этом пишет «Фокус» со ссылкой на IFLS.

Сон на левом боку

Желудок расположен слева от брюшной полости. Таким образом, когда вы спите на левом боку, его содержимое с большей вероятностью останется на месте под действием силы тяжести. Поворот на правый бок, и приподнятое положение желудка может повысить риск развития изжоги, хотя это не обязательно относится ко всем людям.

Изжога возникает, когда содержимое желудка возвращается обратно в пищевод, вызывая ощущение жжения и боли, которое может вызвать значительный дискомфорт и даже привести к образованию язв. Дать вашему телу некоторое время, чтобы переварить пищу перед тем, как лечь — один из способов снизить риск изжоги.

Сон на правом боку

В то время как левый бок кажется хорошим выбором для людей с определенными проблемами желудка, сон на правом боку связан с облегчением дыхания для людей, которые испытывают апноэ во сне.

Так, исследование, проведенное в 2011 году, оценило, как сон на левом и на правом боку влияет на дыхание.

- Мы обнаружили, что положение во время сна оказывает значительное влияние на апноэ, а сон на правой стороне снижает частоту респираторных явлений у пациентов с умеренным и тяжелым заболеванием, — объяснили эксперты.

Точные механизмы связи сна на правом боку с улучшением дыхания не совсем ясны, но были дополнительно изучены в исследовании 2018 года. Так, эксперты выявили, что пациенты с сердечной недостаточностью предпочитают сон на правом боку, возможно, это самозащитный механизм для улучшения сердечной функции, о котором человек даже не подозревает.

Сон на животе

В случае со сном на левой или правой стороне все зависит от здоровья каждого человека. А что касается сна на животе? Сон лицом вниз вызывает значительно более высокое повышение внутриглазного давления по сравнению со сном на боку, что может увеличить риск развития глаукомы, нейропатии зрительного нерва и проблем со зрением. Сон на животе также влияет на кожу, подвергая людей более высокому риску появления морщин по сравнению с другими позами.

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