В Логойске водитель укрыл женщину с детьми от собаки 15.10.2022, 18:38

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Видеофакт.

Вчера днем появилось видео тревожной ситуации: водитель во время движения заметил, как собака агрессивно реагирует на мать с двумя детьми. Животное скалится и лает, дети рыдают, женщина кричит. Автомобилист спугнул собаку, а семье предложил укрыться в своей машине.

Сообщается, что события имели место в Логойске на улице Заводской. В качестве даты называют вчерашний день — очевидно, показания видеорегистратора сбиты.

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