закрыть
15 октября 2022, суббота, 19:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Логойске водитель укрыл женщину с детьми от собаки

  • 15.10.2022, 18:38
  • 1,948
В Логойске водитель укрыл женщину с детьми от собаки

Видеофакт.

Вчера днем появилось видео тревожной ситуации: водитель во время движения заметил, как собака агрессивно реагирует на мать с двумя детьми. Животное скалится и лает, дети рыдают, женщина кричит. Автомобилист спугнул собаку, а семье предложил укрыться в своей машине.

Сообщается, что события имели место в Логойске на улице Заводской. В качестве даты называют вчерашний день — очевидно, показания видеорегистратора сбиты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип