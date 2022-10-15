На полигоне в Белгородской области убиты 11 солдат РФ, минимум 15 ранены 4 15.10.2022, 22:54

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Что известно.

Неизвестный сегодня, 15 октября, открыл стрельбу в одной из воинских частей Белгородской области России.

Об этом сообщает Telegram Baza.

По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие и раненые. О количестве убитых и раненых, а также о причинах конфликта не сообщается.

По информации Sota, стрельба в Белгородской области произошла на полигоне в поселке Солоти. На этом полигоне ранее находились более 100 человек из Брянской области, категорически отказывавшихся от отправки под Лиман. Военное руководство более недели пыталось уговорить их отправиться на боевые позиции.

Минобороны России позже сообщило о теракте на военном полигоне в Белгородской области. Там проходили подготовку добровольцы, которые собирались воевать в Украине.

«15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт», – заявили в ведомстве. По версии военных, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения – "во время занятия по огневой подготовке с лицами, изъявившими желание участвовать в спецоперации».

«В результате стрельбы 11 солдат получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь».

Ранее мы писали, что вчера в российском Белгороде сработали системы ПВО. На местной подстанции начался сильный пожар, в результате которого в городе пропал свет.

Также напомним, что в четверг, 13 октября, в поселке Октябрьский Белгородской области РФ произошли взрывы на складе с боеприпасами.

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